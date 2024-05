Tiro a volo, Matteo Bragalli ed Eleonora Ruta conquistano l’oro agli Europei junior nello skeet misto

Gli Europei junior 2024 di tiro a volo, in corso di svolgimento a Lonato del Garda (Brescia), vedono l’Italia chiudere la rassegna continentale (domani gli azzurrini saranno assenti nelle gare Trio Challenge) con l’oro nello skeet misto colto dalla coppia composta da Matteo Bragalli ed Eleonora Ruta. Nono posto per Arianna Nember e Marco Coco.

Nella finale per l’oro Italia 1 di Matteo Bragalli ed Eleonora Ruta regola Slovacchia 1 di Martin Horvath e Miroslava Hockova per 41-38 (8-6, 7-7, 5-7, 6-7, 7-5, 8-6), mentre nella sfida per il bronzo la Georgia di Levan Kapanadze ed Elizaveta Boiarshinova supera Germania 1 di Maximilian Alexander Seibel ed Annabella Hettmer per 39-34 (6-7, 7-6, 6-3, 5-7, 8-6, 7-5).

Nelle qualificazioni Bragalli e Ruta avevano superato gli slovacchi nello shoot-off per il primo posto per 4-1 dopo aver chiuso alla pari a 140/150, con i tedeschi terzi a quota 137, ed i georgiani quarti dopo un altro shoot-off, nel quale avevano battuto la Finlandia, dunque quinta, dopo aver terminato ex-aequo a quota 136/150. Nono posto per Italia 2 di Arianna Nember e Marco Coco a quota 134/150.