Tiro a volo, Italia fuori dal podio nello skeet misto agli Europei

Non ci sono medaglie per l’Italia nella penultima giornata di gare degli Europei senior 2024 di tiro a volo: a Lonato del Garda (Brescia), nella specialità olimpica dello skeet misto vengono eliminate nelle qualificazioni sia Italia 1 di Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti, sia Italia 2 di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro.

Nella finale per l’oro Francia 1 di Lucie Anastassiou ed Eric Delaunay supera di misura la Grecia di Efthimios Mitas ed Emmanouela Katzouraki, sconfitta per 43-42 (8-7, 6-7, 7-7, 7-8, 8-6, 7-7). Nella sfida per la medaglia di bronzo Repubblica Ceca 1 di Jakub Tomecek e Barbora Sumova regola Cipro 2 di Petros Englezoudis e Panagiota Andreou per 41-36 (8-5, 5-7, 7-6, 6-4, 8-7, 7-7).

Nelle qualificazioni erano uscite di scena entrambe le coppie azzurre in gara: quinto posto per Italia 1 di Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti con 140/150, dodicesima posizione per Italia 2 di Diana Bacosi e Tammaro Cassandro a quota 136/150.