Tiro a volo, Tammaro Cassandro beffa Gabriele Rossetti: doppietta azzurra nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo!

Doppietta italiana a Nuova Delhi, in India, nella specialità dello skeet maschile alle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: nell’ultimo atto Tammaro Cassandro insegue a lungo, poi rimonta e beffa all’ultimo piattello Gabriele Rossetti.

La finale è tiratissima e vive praticamente sin da subito sul duello tra i due azzurri: Rossetti è perfetto nella prima metà della gara, chiusa con 30/30, mentre Cassandro, dopo aver mancato due piattelli nelle battute iniziali, si mette in scia al connazionale e resta in corsa per il successo.

Dopo 40 piattelli Cassandro si porta a -1, sul 39-38 per Rossetti, con le distanze che restano immutate a 10 colpi dalla conclusione, sul 48-47. L’aggancio arriva dopo 54 piattelli a quota 51, poi quando tutto lascia presagire lo shoot-off, Rossetti manca proprio l’ultimo bersaglio e Cassandro la spunta per 57-56.

Molto più fallosi tutti gli altri finalisti: gradino più basso del podio per l’indiano Anant Jeet Singh Naruka, eliminato in terza posizione con 43/50, mentre termina quarto il qatariota Rashid Saleh Al-Athba, uscito di scena con lo score di 34/40.

Quinta posizione per il danese Jesper Hansen, costretto ad abbandonare la competizione a metà gara con il punteggio di 26/30, mentre il primo tiratore ad essere eliminato è l’indiano Mairaj Ahmad Khan, che si attesta in sesta piazza a quota 16/20.

FINALE SKEET MASCHILE

1 1083 CASSANDRO Tammaro ITA 57/60

2 1087 ROSSETTI Gabriele ITA 56/60

3 1069 NARUKA Anant Jeet Singh IND 43/50

4 1111 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 34/40

5 1028 HANSEN Jesper DEN 26/30

6 1065 KHAN Mairaj Ahmad IND 16/20