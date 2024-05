Tiro a volo, Diana Bacosi si prende l’Europa! Profeta in patria nello skeet a Lonato

Lonato del Garda si tinge d’azzurro: le pedane bresciane che ospitano gli Europei senior 2024 di tiro a volo fanno da palcoscenico perfetto per la vittoria di Diana Bacosi nella specialità olimpica dello skeet individuale femminile, con Simona Scocchetti quinta in finale.

Diana Bacosi fa gara di testa dall’inizio alla fine, trionfando al termine dei 60 piattelli regolamentari con il nettissimo score di 56-51 nei confronti della transalpina Lucie Anastassiou, la quale oltre a conquistare la medaglia d’argento, stacca il pass non nominale per Parigi 2024, liberando una carta olimpica che verrà riassegnata attraverso il ranking.

Medaglia di bronzo per l’atleta individuale neutrale Daria Turulo, terza a quota 41/50, la quale però manca l’appuntamento con la qualificazione a Parigi 2024, mentre si ferma ai piedi del podio la slovacca Vanesa Hockova, eliminata in quarta posizione a quota 33/40.

Quinto posto per l’altra azzurra entrata in finale, Simona Scocchetti, seconda tiratrice ad essere eliminata nell’ultimo atto, con lo score di 24/30, mentre termina subito la gara della cipriota Andri Eleftheriou, anch’ella in corsa per Parigi 2024, fuori con il punteggio di 15/20.