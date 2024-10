Tiro a volo, Diana Bacosi seconda nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo! Quinta Martina Maruzzo

Arriva subito un podio per l’Italia a Nuova Delhi, in India, sede delle Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo: nello skeet femminile Diana Bacosi chiude alla piazza d’onore, mentre Martina Maruzza si classifica in quinta posizione.

La vittoria va alla statunitense Samantha Simonton, che totalizza lo score di 56/60, superando nel duello conclusivo l’azzurra Diana Bacosi, seconda col punteggio di 54/60. Sale sul gradino più basso del podio, dopo essere stata eliminata a 10 piattelli dalla conclusione, la transalpina Lucie Anastassiou, terza con 42/50.

Resta ai piedi del podio, invece, l’altra statunitense in gara, Dania Jo Vizzi e, uscita di scena in quarta posizione con 32/40, che precede la seconda azzurra al via, Martina Maruzzo, la quale si attesta a quota 25/30 e chiude quinta. Sesta ed ultima posizione per l’indiana Ganemat Sekhon, subito eliminata con lo score di 16/20.

FINALE SKEET FEMMINILE

1 1130 SIMONTON Samantha USA 56/60

2 1082 BACOSI Diana ITA 54/60

3 1037 ANASTASSIOU Lucie FRA 42/50

4 1131 VIZZI Dania Jo USA 32/40

5 1085 MARUZZO Martina ITA 25/30

6 1074 SEKHON Ganemat IND 16/20