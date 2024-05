Tiro a volo, i convocati dell’Italia per gli Europei di Lonato: Rossetti e Cassandro cercano il pass olimpico nello skeet

Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti andranno alla ricerca dell’ultimo pass olimpico diretto non nominale nello skeet maschile: è questo il principale motivo d’interesse per l’Italia agli Europei 2024 di tiro a volo di Lonato, anche se in caso di mancata qualificazione è già aritmeticamente certo il pass olimpico nominale attraverso il ranking per Gabriele Rossetti.

La rassegna continentale andrà in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap (17-20 maggio) e poi allo skeet (22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: saranno dunque 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale.

Nel trap saranno in gara tra gli uomini Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi e Giovanni Pellielo, e, solo per il ranking (senza possibilità di accesso in finale), Giammarco Barletta e Lorenzo Ferrari, mentre tra le donne saranno al via Maria Lucia Palmitessa, Jessica Rossi e Silvana Maria Stanco, e, solo per il ranking, Gaia Ragazzini e Martina Grioni.

Nello skeet, invece, tra gli uomini andranno alla ricerca del pass olimpico Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, ma sarà in gara anche Luigi Agostino Lodde, mentre tra le donne spazio a Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti.

CALENDARIO FINALI EUROPEI TIRO A VOLO 2024

Sabato 18 maggio – Finale trap femminile (ore 15.00) e finale trap maschile (ore 16.15)

Venerdì 24 maggio – Finale skeet femminile (ore 15.00) e finale skeet maschile (ore 16.15)

Sabato 25 maggio – Finale mixed team di skeet (ore 15.00)