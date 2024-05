Calendario Europei tiro a volo Lonato 2024: programma, orari, tv, streaming

Tutto pronto per gli Europei 2024 di tiro a volo in programma a Lonato, in Italia, dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana gare riservate prima al trap e poi allo skeet. Da sottolineare che per i senior si assegneranno le ultime carte olimpiche dirette: saranno 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale.

Per tutto quel che riguarda la rassegna continentale, la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming delle finali sarà fruibile sul canale Youtube ESC Video Stream. Di seguito il programma completo degli Europei 2024 di tiro a volo.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO 2023

Venerdì 17 maggio

08.30-17.00 Qualificazioni trap donne junior (75 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni trap uomini junior (75 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni trap donne (75 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni trap uomini (75 piattelli)

Sabato 18 maggio

08.30-14.00 Qualificazioni trap donne junior (50 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap uomini junior (50 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap donne (50 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap uomini (50 piattelli)

13.30 Finale trap donne junior

15.00 Finale trap donne

16.15 Finale trap uomini

17.30 Finale trap uomini junior

Domenica 19 maggio

08.30-14.00 Qualificazioni trap misto junior (75 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap misto (75 piattelli)

15.30 Finale trap misto junior

16.40 Finale trap misto



Lunedì 20 maggio

08.30-14.00 Qualificazioni trap a squadre donne junior (75 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap a squadre uomini junior (75 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap a squadre donne (75 piattelli)

08.30-14.00 Qualificazioni trap a squadre uomini (75 piattelli)

12.50 Finale trap a squadre donne junior

13.30 Finale trap a squadre uomini junior

15.50 Finale trap a squadre donne

17.00 Finale trap a squadre uomini



Martedì 21 maggio

Riposo

Mercoledì 22 maggio

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne junior (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini junior (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

Giovedì 23 maggio

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne junior (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini junior (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet donne (50 piattelli)

08.30-17.00 Qualificazioni skeet uomini (50 piattelli)

Venerdì 24 maggio

08.30-13.30 Qualificazioni skeet donne junior (25 piattelli)

08.30-13.30 Qualificazioni skeet uomini junior (25 piattelli)

08.30-13.30 Qualificazioni skeet donne (25 piattelli)

08.30-13.30 Qualificazioni skeet uomini (25 piattelli)

14.00 Finale skeet donne junior

15.00 Finale skeet donne

16.15 Finale skeet uomini

17.15 Finale skeet uomini junior

Sabato 25 maggio

08.30-15.00 Qualificazioni skeet misto junior (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet misto (75 piattelli)

15.00 Finale skeet misto junior

17.00 Finale skeet misto

Domenica 26 maggio

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre donne junior (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre uomini junior (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre donne (75 piattelli)

08.30-15.00 Qualificazioni skeet a squadre uomini (75 piattelli)

13.20 Finale skeet a squadre donne junior

14.30 Finale skeet a squadre uomini junior

16.50 Finale skeet a squadre donne

17.20 Finale skeet a squadre uomini



PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su Youtube ESC Video Stream.