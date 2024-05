Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Sablone e Sodi secondi dopo la prima giornata delle qualificazioni dello skeet

Va in archivio anche per lo skeet maschile la prima giornata delle qualificazioni della tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: in casa Italia sono appaiati in seconda posizione Marco Sablone e Niccolò Sodi, ma quest’ultimo è in gara solo per il ranking e comunque non potrà avere accesso alla finale di domani, mentre è settimo Elia Sdruccioli. Attardati, invece, Giancarlo Tazza ed Erik Pittini, anch’egli in gara solo per il ranking, appaiati al 31° posto.

In testa, con un perfetto 75/75, c’è il britannico Ben Llewellin, che cerca punti pesanti per il ranking olimpico qualora l’Italia dovesse centrare il secondo pass per Parigi 2024 agli Europei, mentre al secondo posto c’è un quintetto con 74/75 che comprende due azzurri, ovvero Marco Sablone e Niccolò Sodi, con quest’ultimo in gara solo per il ranking e dunque in ogni caso non eleggibile per l’ultimo atto, i quali sono affiancati dal guatemalteco Sebastian Bermudez Labbe, dal kuwaitiano Abdullah Alrashidi e dal peruviano Nicolas Pacheco Espinosa.

Nel plotone di 13 tiratori al settimo posto a quota 73/75, invece, è presente un altro azzurro, Elia Sdruccioli, che in caso di 50/50 domani avrebbe la certezza aritmetica di andarsi a giocare quantomeno lo shoot-off per l’ingresso in finale, mentre fanno parte del gruppo di 10 atleti al 31° posto con 71/75 gli altri due italiani al via, Giancarlo Tazza ed Erik Pittini, con quest’ultimo a sua volta in gara solo per il ranking e dunque senza possibilità di accesso alla finale.

CLASSIFICA SKEET MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1360 LLEWELLIN Ben GBR 25 25 25 75

2 1438 BERMUDEZ LABBE Sebastian GUA 24 25 25 74 CB:71

3 1678 ALRASHIDI Abdullah KUW 24 25 25 74 CB:66

4 1550 SODI Niccolò ITA 24 25 25 74 CB:64 RPO

5 1808 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 24 25 25 74 CB:53

6 1547 SABLONE Marco ITA 25 24 25 74

7 1243 VOBR Bohumil CZE 23 25 25 73 CB:64

8 1160 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 23 25 25 73 CB:51

9 1015 GIL Federico ARG 24 24 25 73

10 1548 SDRUCCIOLI Elia ITA 25 23 25 73 CB:38

11 1671 AL FAIHAN Abdulaziz KUW 25 23 25 73 CB:29 RPO

12 1693 UPELNIEKS Dainis LAT 24 25 24 73 CB:19

13 2000 LEE Meng Yuan TPE 24 25 24 73 CB:16

14 1172 HAN Xu CHN 24 25 24 73 CB:10

15 1179 LYU Jianlin CHN 24 25 24 73 CB:4

16 2024 BUMIN Cemre TUR 25 24 24 73 CB:16

17 1863 AL-ISHAQ Ali Ahmed A O QAT 25 24 24 73 CB:15 RPO

18 1680 ALSAAD Abdulaziz KUW 25 25 23 73 CB:7

19 1440 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 25 25 23 73 CB:1

20 1484 NARUKA Anant Jeet Singh IND 22 25 25 72

21 1253 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 23 24 25 72 CB:39

22 1306 MAEKINEN Ukko-Pekka FIN 23 24 25 72 CB:38

23 2083 PRINCE Conner Lynn USA 23 24 25 72 CB:27

24 1136 ALKHALIFA Khalifa BRN 24 23 25 72

25 1180 MA Chenglong CHN 23 25 24 72 RPO

26 1218 ACHILLEOS Georgios CYP 24 24 24 72

27 1405 KORTE Sven GER 25 23 24 72 CB:5

28 1385 STARTSEV Yaroslav GEO 25 23 24 72 CB:3

29 1329 DELAUNAY Eric FRA 24 25 23 72 CB:6

30 1304 KALLIOINEN Eetu FIN 24 25 23 72 CB:5

31 1553 TAZZA Giancarlo ITA 23 23 25 71 CB:31

32 1486 SANYASHI Kuldeep IND 23 23 25 71 CB:26 RPO

33 1236 SLAVICEK Milos CZE 24 22 25 71

34 1545 PITTINI Erik ITA 23 24 24 71 CB:13 RPO

35 1241 TOMECEK Jakub CZE 23 24 24 71 CB:5 CB:40

36 1635 KIM Minsu KOR 23 24 24 71 CB:36

37 1342 LEJEUNE Nicolas FRA 24 23 24 71

38 1595 PENKOV Ilya KAZ 24 24 23 71 CB:12

39 1708 SARKIS Samer LBN 24 24 23 71 CB:4

40 1064 AGHAZADA Niyaz AZE 25 23 23 71

41 1095 MUSTAFAYEV Ali AZE 21 25 24 70

42 1338 HIRCAU Keylem FRA 22 24 24 70

43 1416 SCHREIER Tilo GER 24 22 24 70

44 2081 MOSCHETTI Nic USA 22 25 23 70 CB:11

45 2086 TAYLOR Dustan USA 22 25 23 70 CB:1

46 1861 AL-ATTIYA Nasser QAT 24 23 23 70

47 1670 ALDAIHANI Mohammad KUW 25 22 23 70 CB:5

48 1373 KAPANADZE Levan GEO 25 22 23 70 CB:3

49 1677 AL RASHEDI Mansour KUW 24 24 22 70 RPO

50 1756 FARRUGIA Clive MLT 25 23 22 70

51 1021 BELL Joshua AUS 21 23 25 69

52 1399 HAAGA Vincent GER 24 20 25 69

53 1079 HASANOV Javid AZE 22 24 23 69 CB:14 RPO

54 2033 MADENCIOGLU Kemal TUR 22 24 23 69 CB:5

55 1857 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 22 24 23 69 CB:3

56 1859 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 25 21 23 69

57 1311 PELTOMAEKI Eino Akseli FIN 23 24 22 69

58 1605 STRELTSOV Danil KAZ 24 23 22 69

59 1661 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 25 23 21 69

60 1357 KILLANDER Karl Frederick GBR 24 25 20 69

61 1078 GURBANOV Fuad AZE 25 24 20 69

62 2046 BIN FUTAIS Saif UAE 21 22 25 68

63 1757 SCIBERRAS Liam MLT 23 21 24 68

64 1649 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 24 19 24 67

65 1355 ECCLESTON Arran Colin GBR 22 22 23 67

66 1186 WU Yunxuan CHN 21 24 22 67

67 1488 SHEIKH Sheeraz IND 22 25 20 67

68 1610 YENIKEYEF Ratmir KAZ 24 24 19 67

69 1690 KUKUTIS Raiens Lukass LAT 22 22 22 66

70 1613 ZAVODILENKO Vladislav KAZ 21 25 20 66

71 1376 KVATADZE David GEO 22 21 22 65

72 1753 CASSAR Andre MLT 22 20 22 64

73 1662 ALSHAMMARI HATIM Murdhi KSA 22 21 21 64 CB:13

74 2023 AKGURCU Ibrahim TUR 22 21 21 64 CB:3

75 1490 THAKUR Arjun IND 17 22 24 63 RPO

76 1480 KHAN Mairaj Ahmad IND 20 21 22 63

77 1864 AL MARRI Meteb Ali S A QAT 21 19 20 60 RPO

78 1377 KVATADZE Givi GEO 24 19 17 60 RPO

79 1378 LAKIYA Pavel GEO 20 21 15 56 RPO

80 1089 MAHMUDOV Huseyn AZE 19 19 17 55 RPO

DNS 1609 YECHSHENKO Eduard KAZ DNS