Tiro a volo, il cinese Qi Ying vince nel trap alle Finali di Coppa del Mondo

Vanno in archivio le Finali di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, andate in scena a Nuova Delhi, in India: nell’ultima specialità in programma, il trap individuale maschile, non vi erano azzurri in gara. Vittoria per il cinese Qi Ying, che era stato medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Nel duello conclusivo il cinese Qi Ying supera l’indiano Vivaan Kapoor, chiudendo i 50 piattelli regolamentari con il punteggio di 47-44, mentre sale sul gradino più basso del podio il turco Tolga N Tuncer, eliminato a dieci bersagli dal termine a quota 35/40.

Resta ai piedi del podio, invece, l’iberico Alberto Fernandez, uscito di scena con lo score di 31/35. Quinta piazza per l’australiano James Willett, eliminato a quota 25/30, infine il primo dei tiratori a dover abbandonare la contesa è il ceco David Kostelecky, fuori con 20/25.

FINALE TRAP MASCHILE

1 1015 QI Ying CHN 47/50

2 1064 KAPOOR Vivaan IND 44/50

3 1128 TUNCER N Tolga TUR 35/40

4 1034 FERNANDEZ Alberto ESP 31/35

5 1001 WILLETT James AUS 25/30

6 1023 KOSTELECKY David CZE 20/25