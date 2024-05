Tiro a volo, Coppa del Mondo Baku 2024: Maruzzo e Bongini in corsa per la finale dopo 75 piattelli dello skeet femminile

Buone notizie per l’Italia al termine della prima giornata dedicata allo skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: dopo 75 piattelli sono in corsa per la finale di domani Martina Maruzzo e Sara Bongini, mentre è irrimediabilmente attardata Giada Longhi.

Essendoci meno di 50 atlete in gara (45) verranno assegnati punteggi dimezzati (1000 per la vincitrice) per il ranking olimpico, che comunque non interessa all’Italia, che ha già completato il contingente massimo per le Olimpiadi di Parigi 2024 nella specialità.

In testa alla classifica in solitaria c’è la georgiana Elizaveta Boiarshinova con 73/75, la quale precede un terzetto che condivide la seconda piazza a quota 72/75, composto dall’azera Nurlana Jafarova, dalla slovacca Danka Bartekova e dalla cilena Francisca Crovetto Chadid.

In quinta posizione c’è un quintetto con 70/75 che comprende due delle tre italiane al via, ovvero Martina Maruzzo e Sara Bongini, le quali fanno registrare il medesimo score delle statunitensi Dania Jo Vizzi ed Austen Jewell Smith, e della messicana Gabriela Rodriguez. Nel quartetto al 35° posto c’è Giada Longhi, con 63/75.

CLASSIFICA SKEET FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1371 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 25 25 23 73

2 1083 JAFAROVA Nurlana AZE 24 23 25 72

3 1967 BARTEKOVA Danka SVK 24 24 24 72

4 1159 CROVETTO CHADID Francisca CHI 25 25 22 72

5 1541 MARUZZO Martina ITA 22 25 24 71

6 2089 VIZZI Dania Jo USA 24 23 24 71 CB:15

7 2085 SMITH Austen Jewell USA 24 23 24 71 CB:5

8 1734 RODRIGUEZ Gabriela MEX 25 23 23 71 CB:14

9 1526 BONGINI Sara ITA 25 23 23 71 CB:3

10 1885 SHULIAK Kseniia AIN 22 24 24 70 CB:6

11 1028 JONES Aislin AUS 22 24 24 70 CB:5

12 1806 BORDA OLAECHEA Daniella PER 23 24 23 70

13 1477 DHILLON Raiza IND 22 22 25 69

14 1633 JANG Kookhee KOR 22 23 24 69 CB:16

15 1476 CHAUHAN Maheshwari IND 22 23 24 69 CB:15

16 1219 NIKOLAOU Konstantia CYP 23 22 24 69

17 1866 AL SHARSHANI Reem QAT 24 22 23 69

18 1681 AL SHAMAA Eman KUW 23 24 22 69

19 1487 SEKHON Ganemat IND 25 22 22 69

20 1600 SADAKBAYEVA Adel KAZ 24 24 21 69

21 1239 SUMOVA Barbora CZE 21 23 24 68

22 1323 BATTAULT Noemie FRA 23 21 24 68

23 1412 REICHERT Eva-Tamara GER 23 22 23 68

24 1321 ANASTASSIOU Lucie FRA 24 23 21 68

25 1364 SKEGGS Alexandra Anne GBR 22 22 23 67

26 1593 ORYNBAY Assem KAZ 23 21 23 67

27 1599 SABEKOVA Diana KAZ 21 22 23 66

28 1424 WISSMER Nele GER 23 21 22 66

29 2078 JACOB Katharina Monika USA 22 20 23 65

30 1420 UMHOEFER Valentina GER 22 21 22 65

31 1881 AREKEEVA Nadezhda AIN 23 22 20 65

32 1096 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 22 18 24 64

33 1352 BODLEY-SCOTT Phoebe Grace GBR 21 21 22 64

34 1588 KHASSYANOVA Olga KAZ 21 22 21 64

35 1092 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 21 21 21 63

36 1675 ALMOHAMMAD Afrah KUW 23 19 21 63

37 1538 LONGHI Giada ITA 21 22 20 63

38 1030 MELBOURNE Brittany Lea AUS 24 21 18 63

39 1353 BURGESS Jessica Louise GBR 20 22 20 62

40 1856 AL-ANSARI Aisha Ahmed QAT 19 20 22 61

41 1867 MOHAMMED Hajar Ghulam QAT 20 19 22 61

42 2025 CAN Sena TUR 22 18 21 61

43 1594 PANARINA Olga KAZ 23 17 21 61

44 1023 COLES Laura AUS 21 21 19 61

45 1099 PASHAYEVA Jamila AZE 20 18 15 53 RPO