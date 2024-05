Tiro a volo, Martina Maruzzo seconda e Sara Bongini quinta nello skeet in Coppa del Mondo

Arriva il podio per l’Italia nella finale dello skeet femminile della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo in corso a Baku, in Azerbaigian: a conquistarlo è Martina Maruzzo, seconda nella gara vinta dalla statunitense Austen Jewell Smith e nella quale è quinta l’altra azzurra Sara Bongini.

Nell’ultimo atto a spuntarla è la statunitense Austen Jewell Smith, che al termine dei 60 piattelli regolamentari supera per 56-50 l’azzurra Martina Maruzzo. Gradino più basso del podio per la slovacca Danka Bartekova, eliminata in terza posizione a quota 43/50.

Chiude quarta la cilena Francisca Crovetto Chadid, fuori a quota 33/40, mentre si classifica quinta l’altra azzurra giunta in finale, Sara Bongini, eliminata con 23/30. Sesta la messicana Gabriela Rodriguez a quota 13/20. Eliminata nelle qualificazioni l’altra italiana al via, Giada Longhi, 22ma con 112/125.