Tiro a volo: Arianna Nember oro nello skeet Junior agli Europei 2024! Quarta Ruta

Comincia nel modo migliore la terzultima giornata di competizioni a Lonato del Garda, località della Lombardia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2024 di tiro a volo. Nella categoria skeet Junior femminile infatti Arianna Nember ha conquistato la medaglia d’oro, completando una cavalcata dai risvolti trionfali.

L’azzurrina, che aveva dominato in lungo e in largo le qualifiche, ha superato in volata la britannica Madeleine Zarina Russell, imponendosi con 52/60, appena un piattello in più rispetto alla diretta avversaria, piazzatasi al posto d’onore con 51/50.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la georgiana Elizaveta Boiarshinova, abile a segnare 39/50. Ai piedi della top 3 invece la seconda azzurra che ha centrato il pass per l’ultimo atto, Eleonora Ruta, quarta con 29/40 arginando la ceca Eliska Lusova, quinta con 17/30, e la neutrale Arina Sharapova, sesta con 8/20. Leggermente più staccata invece Viola Picciolli, fermatasi in bassa classifica nella fase ad eliminazione toccando quota 100/125.

L’Italia ha inoltre dominato nella prova a squadre, mandando a segno 333/375 e precedendo così la Slovacchia (332/375) e la Germania (327/370).