Tiro a volo, Diana Bacosi e Simona Scocchetti allo shoot-off dello skeet agli Europei. Italia d’argento a squadre

Due azzurre andranno allo shoot-off per l’ingresso in finale nello skeet senior femminile agli Europei 2024 di tiro a volo, in corso a Lonato del Garda: Diana Bacosi e Simona Scocchetti prenderanno parte allo spareggio che vedrà coinvolte otto tiratrici per quattro posti nell’ultimo atto.

Sono già certe della qualificazione, infatti, la transalpina Lucie Anastassiou, prima con 121/125, e la slovacca Vanesa Hockova, seconda a quota 120. Gruppo di otto tiratrici al terzo posto a quota 119: in quattro avranno accesso, dopo lo shoot-off, alla classica finale a sei.

Oltre alle azzurre Diana Bacosi e Simona Scocchetti, spareranno per l’ultimo atto anche le cipriote Andri Eleftheriou e Panagiota Andreou, la finlandese Marjut Heinonen, la slovacca Monika Stibrava, l’ellenica Emmanouela Katzouraki e l’atleta individuale neutrale Daria Turulo.

Eliminata l’altra azzurra in gara, Martina Bartolomei, 25ma con 112/125. Nella graduatoria a squadre l’oro va alla Slovacchia con 352/375, ma la medaglia d’argento è dell’Italia, seconda con 350/375. Completa il podio Cipro, di bronzo a quota 349/375.

Nella categoria junior domina le qualificazioni l’azzurrina Arianna Nember, prima con 118/125 e ben tre piattelli di margine sul terzetto che si giocherà il secondo posto allo shoot-off: certe della finale, con lo score di 115/125 anche l’altra azzurrina Eleonora Ruta, la ceca Eliska Luskova e la georgiana Elizaveta Boiarshinova.

Ultimo atto anche per la britannica Madeleine Zarina Russell e per l’atleta individuale neutrale Arina Sharapova, che si contenderanno il quinto posto con 114/125. Eliminate, invece, le altre due azzurrine in gara, ovvero Viola Picciolli, 26ma a quota 100/125, e Dalia Buselli, 30ma con 76/125.

Nella graduatoria a squadre l’Italia (non viene conteggiato lo score di Dalia Buselli) conquista la medaglia d’oro con lo score di 333/375, precedendo di un solo piattello la Slovacchia, d’argento a quota 332/375, infine completa il podio la Germania, di bronzo a quota 327/375.