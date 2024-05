Tiro a segno, Edoardo Bonazzi 19° nella carabina tre posizioni agli Europei di Osijek. Pass olimpici per Francia e Croazia

Iniziano le gare da 50 metri agli Europei senior 2024 di tiro a segno, in corso ad Osijek, in Croazia: nella carabina libera tre posizioni maschile i due pass olimpici in palio vanno a Francia e Croazia. Il migliore degli azzurri è Edoardo Bonazzi, 19°, mentre l’Italia chiude 17ma nella gara a squadre.

Nella classica finale a 8 l’oro va al norvegese Jon-Hermann Hegg, che vince con 462.3, superando nel duello finale l’ucraino Serhiy Kulish, secondo a quota 461.1. Medaglia di bronzo per lo slovacco Patrik Jany, fuori in terza posizione con 450.2, dopo aver battuto allo shoot-off il ceco Petr Nymbursky, quarto a quota 440.1.

Il primo pass olimpico non nominale va alla Francia, in virtù del quinto posto di Lucas Bernard Denis Kryzs con 429.8, mentre è sesto il finlandese Aleksi Leppa a quota 419.6. Subito fuori l’altro norvegese Henrik Larsen, settimo con 406.7, e l’altro francese Romain Aufrere, ottavo a quota 405.2.

L’altro pass olimpico non nominale viene conquistato, nelle qualificazioni, dalla Croazia, grazie all’11° posto di Miran Maricic, mentre il migliore degli azzurri è Edoardo Bonazzi, in gara solo per il ranking, 19°. Più indietro Simon Weithaler, 36°, Riccardo Armiraglio, 65°, e Lorenzo Bacci, 66°.

Nella graduatoria a squadre l’oro va alla Norvegia, che stabilisce il nuovo record europeo delle qualificazioni a quota 1772, mentre l’argento va alla Francia, seconda con 1765, infine il bronzo è dell’Austria, terza con 1763. L’Italia si classifica 17ma (non conteggiato lo score di Bonazzi) con 1739.