Tiro a segno, Bonazzi 14° e Sollazzo 19° nella carabina tre posizioni alle Olimpiadi

Non ci saranno italiani nella finale della carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024: nelle qualificazioni odierne Edoardo Bonazzi si classifica 14° e Danilo Dennis Sollazzo termina 19°.

Il migliore quest’oggi è il cinese Liu Yukun, che chiude a quota 594/600, stabilendo il record olimpico delle qualificazioni ed andando a precedere il norvegese Jon-Hermann Hegg, secondo con 593. Terza piazza per l’ucraino Serhiy Kulish con 592 (38x), davanti al padrone di casa transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, quarto a quota 592 (35x).

Quinta piazza per il serbo Lazar Kovacevic, che si attesta a quota 592 (33x), mentre è sesto il polacco Tomasz Bartnik con 591. Settima piazza per l’indiano Swapnil Kusale con 590 (38x), davanti al ceco Jiri Privratsky, ottavo ed ultimo dei qualificati con 590 (35x), il quale beffa il connazionale Petr Nymbursky, nono e primo degli esclusi con 589 (32x).

In casa Italia mancano l’accesso all’ultimo atto entrambi gli azzurri al via: 14° posto per Edoardo Bonazzi con 588 (38x), 19ma posizione per Danilo Dennis Sollazzo a quota 587 (33x). Per quanto concerne la carabina, l’ultima gara dei Giochi sarà la prova femminile della sportiva 3 posizioni da 50 metri, nella quale sarà al via Barbara Gambaro.