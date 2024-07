LIVE Tiro a Segno, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Bonazzi e Sollazzo alla caccia del pass nella carabina tre posizioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gara del tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia va alla caccia di ulteriori piazzamenti di prestigio dopo gli ottimi risultati conseguiti nell’avventura fin qui intrapresa dalla squadra azzurra al poligono di Chateauroux. Quest’oggi andrà in scena un solo evento, la qualificazione alla finale della carabina tre posizioni uomini.

Come nella carabina ad aria compressa 10 metri, l’Italia schiererà Danilo Dennis Sollazzo e Edoardo Bonazzi. I due giovani tiratori si sono messi in mostra in questa loro prima esperienza olimpica: il varesino ha disputato la sua prima finale olimpica della carriera nella mattinata di lunedì, piazzandosi quinto, mentre l’alessandrino ha sfiorato l’accesso all’ultimo atto fermandosi in decima posizione. Ripetersi non sarà facile, ma gli azzurrini hanno il talento per tentare nuovamente il colpaccio.

Qualificazione alla finale che sarà durissima. Dei 44 iscritti alla gara, solamente otto tiratori potranno accedere all’ultimo atto della competizione. Da tenere sott’occhio principalmente il cinese Liu Yukun, il ceco Jiri Privratsky e il norvegese Jon-Hermann Hegg, i quali appaiono i nomi più gettonati per salire sul podio in questo evento. In una gara di tale livello e con una competitività esagerata, però, le sorprese potrebbero non mancare.

Il via delle qualificazioni della carabina tre posizioni è previsto per le ore 09.00.