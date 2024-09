Tiro a segno: Monna, Maldini, Spinella e Sollazzo, tutti alle Finals di Coppa del Mondo

L’Italia del tiro a segno, dopo aver vinto due medaglie e aver centrato complessivamente tre finali alle Olimpiadi di Parigi, ha un ultimo obiettivo in questo 2024: quello delle Finals di Coppa del Mondo.

L’evento che si terrà dal 13 al 18 ottobre a Nuova Delhi, in India, vedrà solo i migliori tiratori di ogni singola specialità essere impegnati sulle linee di sparo per accaparrarsi il trofeo di cristallo che chiude la stagione agonistica.

Dal suo punto di vista, l’Italia sarà presente con ben 4 specialisti in territorio asiatico: Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, nel contest maschile di pistola ad aria compressa da 10m, dove hanno rispettivamente vinto un bronzo e un argento ai Giochi (e con il pugliese che ora ricopre addirittura la posizione numero 1 del ranking mondiale del contest, ndr), Massimo Spinella, nella gara di pistola automatica da 25 m (6° alle Olimpiadi avendo centrato la finale), e infine Danilo Dennis Sollazzo, nella competizione maschile di carabina ad aria compressa da 10m; il lombardo sarà quello che andrà forse più a caccia di tutti di un gran risultato, dopo essere rimasto scottato dal 5° posto in terra transalpina, visto che per molti era accreditato di una medaglia.

Non sarà della partita invece, pur avendo ottenuto la qualificazione, sempre nella gara di carabina 10m, Edoardo Bonazzi: “bloccato” da impegni inderogabili con il corpo delle Fiamme Gialle.

Una settimana di gare con i migliori al mondo: l’Italia proverà a portare a casa il più alto numero di podi e magari anche qualche sfera di cristallo.