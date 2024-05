Tiro a segno, Massimo Spinella resta in piena corsa per il pass olimpico attraverso il ranking dopo la doppia tappa di Coppa del Mondo di Baku

Al termine della doppia tappa di Coppa del Mondo (per le specialità da 25 e 50 metri) andata in scena a Baku, nel tiro a segno resta in corsa per un pass olimpico attraverso il ranking Massimo Spinella: l’azzurro al momento è il terzo dei tiratori eleggibili nella pistola automatica, specialità in cui attraverso la classifica saranno assegnati due pass, dato che la Francia ha centrato la qualificazione sul campo, liberando la quota riservata al Paese ospitante.

Restano due gare valide per il ranking: agli Europei di Osijek (28-29 maggio per la pistola automatica) saranno in palio anche due pass olimpici, mentre nell’ultima tappa di Coppa del Mondo prima della chiusura del periodo di qualificazione, in programma a Monaco di Baviera (3-5 giugno per questa specialità), saranno distribuiti soltanto i punti utili a stilare questa classifica.

Restano da assegnare un massimo di 3500 punti per il ranking olimpico (2000 in Coppa del Mondo e 1500 per il terzo classificato agli Europei, qualora siano proprio primo e secondo classificato a qualificarsi ai Giochi), a patto che in entrambe le manifestazioni siano al via più di 50 atleti: Massimo Spinella dovrà sfruttare l’occasione, qualora non stacchi il pass agli Europei, per scavalcare almeno uno dei due rivali diretti che lo precedono.

Al momento il primo dei tiratori eleggibili è il ceco Matej Rampula, a quota 6020 punti, mentre alle sue spalle troviamo l’ucraino Maksym Horodynets con 5376, infine Massimo Spinella si attesta a quota 5241, a -135 dall’ucraino. Qualora almeno uno dei due tiratori che lo precedono dovesse qualificarsi agli Europei, però, Spinella scalerebbe una posizione e si porterebbe in zona qualificazione.

RANKING OLIMPICO PISTOLA AUTOMATICA

(2 pass a disposizione)

6020 RAMPULA Matej CZE

5376 HORODYNETS Maksym UKR

5241 SPINELLA Massimo ITA