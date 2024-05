Sport in tv oggi (venerdì 24 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 24 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

In primo piano il Giro d’Italia con la diciannovesima tappa. I corridori dovranno affrontare pendenze importanti sul Passo Duron e l’arrivo in salita a Sappada potrebbe dare adito ad azioni anche degli uomini di classifica, preso atto della superiorità della Maglia Rosa, Tadej Pogacar.

Iniziano i week end di F1 e del Motomondiale a Montecarlo e a Barcellona. Sul circuito cittadino del Principato bisognerà prestare attenzione a ogni particolare per non commettere errori, per di più prestando attenzione alle condizioni meteorologiche. Per quanto concerne le due-ruote, in MotoGP Francesco Bagnaia dovrà rispondere presente nell’appuntamento di casa di Jorge Martin e di Marc Marquez.

Fari puntati poi sulle qualificazioni del Roland Garros, le semifinali dei tornei di tennis a Lione e a Ginevra con Luciano Darderi e Flavio Cobolli in campo, a caccia di una qualificazione nell’atto conclusivo. Da non dimenticare gli Europei di tiro a volo, Piazza di Siena dell’equitazione, la Finale di Coppa Italia di calcio femminile, la sfida tra Italia e Iran nella VNL e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 24 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 24 maggio

08.30 MotoE, GP Catalogna 2024: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Canottaggio, Coppa del Mondo a Lucerna: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Moto3, GP Catalogna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

09.00 Ginnastica Ritmica, Europei 2024: qualificazioni individualiste seniores, prima suddivisione: nastro e clavette – Nessuna copertura tv/streaming.

09.15 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: 10 km maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

09.50 Moto2, GP Catalogna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

10.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo a Poznan: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.00 Judo, Mondiali 2024: Eliminatorie Team Event – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+, Judo Tv.

10.30 Tennis, WTA Strasburgo: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.45 MotoGP, GP Catalogna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

11.00 Tennis, Roland Garros: turno decisivo qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Maestrelli vs Kukushkin 2° match e inizio alle 11.00; Vavassori vs Squire 2° match e inizio alle 11.00)

11.00 Tennis, Roland Garros: turno decisivo qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

(Errani vs Ruse 2° match e inizio dalle 11.00)

11.15 Ginnastica Ritmica, Europei 2024: qualificazioni individualiste seniores, seconda suddivisione: nastro e clavette – Nessuna copertura tv/streaming.

11.45 Nuoto di fondo, Coppa del Mondo a Golfo Aranci: 10 km femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

12.25 MotoE, GP Catalogna 2024: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Tennis, WTA Rabat: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.10 Ciclismo, Giro d’Italia 2024: diciannovesima tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 13.10 alle 14.00, poi Rai 2 HD; Eurosport1 HD dalle 12.45; in streaming su RaiPlay dalle 13.10, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 12.45.

13.15 Moto3, GP Catalogna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streamining su SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Monaco 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

13.30 Tiro a volo, Europei 2024: Finale Skeet Junior femminile – Diretta streaming su sc-shooting.livetodayall.com.

14.00 Ciclismo, Boucles de la Mayenne: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.00 Tennis, ATP Ginevra: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli vs Ruud 2° match e inizio dalle 14.00)

14.05 Moto2, GP Catalogna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.15 Ginnastica Ritmica, Europei 2024: qualificazioni individualiste seniores, terza suddivisione: nastro e clavette – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 Tennis, ATP Lione: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Etcheverry 1° match e inizio dalle 14.30)

14.30 Ciclismo, Ridelondon Classique: prima tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Equitazione, Piazza di Siena (Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo) – Diretta tv su RaiSport HD e dalle 18.55 su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

15.00 Tiro a volo, Europei 2024: Finale Skeet Senior femminile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su esc-shooting.livetodayall.com.

15.00 MotoGP, GP Catalogna 2024: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

16.00 Ciclismo, Giro di Norvegia: secodna tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

16.00 Judo, Mondiali 2024: Final Block Team Event – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su Judo Tv.

16.15 Tiro a volo, Europei 2024: Finale Skeet Senior maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su esc-shooting.livetodayall.com.

16.15 MotoE, GP Catalogna 2024: Q1 – Nessuna copertura tv/streaming

16.35 MotoE, GP Catalogna 2024: Q2 – Nessuna copertura tv/streaming

17.00 F1, GP Monaco 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

17.00 Ginnastica Ritmica, Europei 2024: qualificazioni individualiste seniores, quarta suddivisione: nastro e clavette – Diretta streaming RaiPlay3.

17.00 Calcio, Europei U17: Italia vs Slovacchia – Diretta streaming su RaiPlay.

17.15 Tiro a volo, Europei 2024: Finale Skeet Junior maschile – Diretta streaming su sc-shooting.livetodayall.com.

18.00 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Fenerbahce – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Playoff Serie B: Venezia vs Palermo – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa vs Bologna – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Basket, Serie A: Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia – Diretta tv su DMAX e su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Rugby, Finale Challenge Cup: Gloucester Rugby vs Hollywoodbets Sharks – Diretta streaming su EPCR TV.

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Olympiakos – Diretta tv Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Girona vs Granada – Diretta streaming su DAZN.

21.30 Calcio femminile, Finale Coppa Italia 2024: Roma vs Fiorentina – Diretta tv Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

22.00 Golf, Charles Schwab Challenger: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

22.30 Volley, Nations League 2024: Italia vs Iran – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

