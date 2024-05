Dove vedere in tv Italia-Giappone, Nations League volley 2024: orario, programma, streaming

Domani, sabato 25 maggio (ore 19.00), si gioca Italia-Giappone, terzo match della nazionale maschile nella Nations League di volley 2024. Sarà il penultimo appuntamento a Rio de Janeiro per la nazionale azzurra, che chiuderà poi la settimana con la super sfida contro i padroni di casa del Brasile. Vietato sbagliare, un’altra vittoria avvicinerebbe ancora di più Parigi.

Pochi esperimenti e tanti fatti. Lo avevo detto Fefè De Giorgi che avrebbe voluto chiudere presto i conti in chiave qualificazione olimpica, e infatti già dalla prima settimana ci sono in campo i titolari, nonostante vengano da una stagione di club veramente esigente. Il vantaggio dell’Italia nel ranking FIVB sulla prima esclusa è piuttosto rassicurante, e tra qualche vittoria potrà arrivare l’aritmetica.

In cabina di regia agirà sicuramente il capitano Simone Giannelli, in diagonale con Yuri Romanò. Attenzione però a Alessandro Bovolenta. Come martelli dal primo pallone saranno in campo i trentini Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, con un Luca Porro assolutamente in grande spolvero pronto al momento del bisogno. Quattro centrali tutti affidabili, ma i titolari sono Roberto Russo e Gianluca Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida tra Italia e Giappone, esordio della nazionale azzurra nella Nations League 2024 di volley maschile. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-GIAPPONE NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE

Sabato 25 maggio

Ore 19.00 Italia vs Giappone (Rio de Janeiro) – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.