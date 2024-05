LIVE Tiro a volo, Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia si aggrappa a Scocchetti nello skeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di tiro a volo 2024, specialità skeet a Lonato in Lombardia. La rassegna continentale va in scena dal 17 al 26 maggio: in terra bresciana dopo le gare riservate al trap (17-20 maggio) è il momento dello skeet (22-26 maggio). Da sottolineare che per la categoria senior si assegnano le ultime carte olimpiche dirette in tutte le specialità individuali: sono dunque 4 i pass in palio, 1 per ogni gara individuale.

Tra i protagonisti dello skeet figurano Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Tammaro Cassandro, Luigi Lodde, Gabriele Rossetti e Simona Scocchetti. Non tutto è andato come si sperava nella prima giornata di qualificazioni. Dopo le prime quattro serie solo Simona Scocchetti è in zona finale, mentre solo una rimonta clamorosa rimetterebbe in carreggiata gli altri azzurri.

In campo femminile la tiratrice azzurra meglio piazzata continua ad essere Simona Scocchetti, attualmente nel gruppo al quarto posto dopo essersi resa protagonista di due tranche da 24/25 che le hanno permesso di raggiungere quota 95/100, totale condiviso con altre quattro concorrenti, tra cui la finlandese Marjut Heinonen, la slovacca Monika Stibrava, la neutral Daria Turolo e la cupriota Andreou Panagiota. In risalita poi Diana Bacosi che, a seguito di due serie senza errori si è avvicinata ai piani alti raggiungendo 94/100, score con cui si è accomodata nel gruppo al nono posto. Decisamente più staccata invece Martina Bartolomei, anche oggi non particolarmente brillante come testimoniano le due prove da 21/25 e da 20/25 con cui si è dovuta accontentare di 89/100. In testa brilla invece la francese Lucie Anastassiou, leader in solitaria con 97/100 precedendo la greca Emmanouela Katzouraki e Vanesa Hockova, entrambe ferme a quota 96/100. Nella gara a squadre il trio azzurro occupa invece il posto d’onore provvisorio con 278 piattelli colpiti su 300. Soltanto la compagine slovacca ha fatto meglio, mettendo a referto 281/300. Terzo posto invece per Cipro con 277/300.

In campo maschile popo una prima giornata altamente negativa gli azzurri sono saliti di colpi in occasione della seconda giornata, ritrovandosi nel gruppo al quattordicesimo posto quando manca una sola serie dalla fine. Il più preciso in tal senso è stato Gabriele Rossetti, il quale ha sparato due 25/25 totalizzando al momento 96/100, stesso parziale di Luigi Lodde (dopo aver segnato 24/25 e 25/25) e di Tammaro Cassandro (25/25, 24/25). Sono due i piattelli da recuperare in mezzo al traffico dell’ultima tranche: nel gruppo di testa, a quota 99/100, troviamo il britannico Karl Frederick Killander, il tedesco Sven Korte e il neutrale Anatolii Semenko. Seguono poi quattro concorrenti a quota 98/100 e sei fermi a 97/100. Nella gara a squadre conduce la Gran Bretagna, contando 291 piattelli rotti su 300, tre colpi in più rispetto agli azzurri, secondi con 288/300 davanti alla Finlandia, sul gradino più basso del podio con 288/300.

Si assegnano anche i titoli continentali per la categoria juniores. Ottime notizie in campo femminile da Arianna Nember, unica del lotto ad aver segnato 94/100, due piattelli in più rispetto ad Elizaveta Boiarshinova ed Eleonora Ruta, sul podio con 92/100. In fondo invece Viola Picciolli con 78/100. La Slovacchia conduce anche in questo caso la gara a squadre con 265, piazzandosi davanti all’Italia (264) e alla Germania (263). In campo maschile azzurrini ai piani alti della classifica grazie a Marco Coco e Matteo Bragalli, entrambi a quota 96/100 e dietro solo al greco Panagiotis Gerochristos, leader con 98/100. Due invece i tiratori con 95/94: si tratta del bulgaro Kaloyan Tonev e del teutonico Maximilian Aleander Seibel. In corsa poi Riccardo Mignozzetti, fermo a 94/100, contingente condiviso con altri quattro atleti.

Si parte alle 8.30 con le qualificazioni, finali dalle 13.30.