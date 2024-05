Italia-Iran oggi in tv, orario Nations League volley 2024: programma e streaming

Oggi venerdì 24 maggio (ore 22.30) si gioca Italia-Iran, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la seconda partita nel prestigioso torneo internazionale: dopo la vittoria per 3-0 contro la Germania, i Campioni del Mondo saranno chiamati ad affrontare gli insidiosi persiani in una sfida molto importante per la classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi vogliono proseguire brillantemente il proprio cammino, anche perché al termine della fase preliminare si chiuderà il ranking FIVB e verranno assegnati gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto era stato risolutore contro i tedeschi e punterà a ripetersi su quei livelli, affiancato di banda Daniele Lavia sotto la regia di Simone Giannelli. Yuri Romanò sarà l’opposto, al centro le opzioni Gianluca Galassi, Simone Anzani, Roberto Russo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Iran, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Rio de Janeiro sono cinque ore indietro rispetto a noi).

Guarda la Nations League di volley su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO ITALIA-IRAN VOLLEY OGGI

Venerdì 24 maggio

Ore 22.30 Italia vs Iran – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-IRAN VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.