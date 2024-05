LIVE Roma-Fiorentina, Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA: si assegna il trofeo in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Fiorentina, Coppa Italia calcio femminile 2024 in DIRETTA, favorita la squadra di Spugna.

Dopo aver conquistato il secondo scudetto consecutivo, la Roma non ha intenzione di rallentare e si pone come prossimo obiettivo la vittoria della Coppa Italia. La squadra giallorossa, ormai abituata ai trionfi, è determinata a continuare la sua striscia di successi e ad aggiungere un altro trofeo alla sua già ricca bacheca. La finale della Coppa Italia si disputerà a Cesena e sarà trasmessa in ben 158 paesi, portando così la passione del calcio italiano in tutto il mondo.

L’avversaria della Roma sarà la Fiorentina, una squadra che non va sottovalutata. La Roma ha recentemente affrontato la Fiorentina nell’ultima partita di campionato, imponendosi con un netto 5-0.

Probabili formazioni

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Tortelli, Georgieva, Faerge, Erzen; Severini, Johansdottir, Catena; Boquete, Janogy, Longo

Calcio d'inizio alle ore 21.30.