LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: pendenze importanti sul Passo Duron, arrivo in salita a Sappada

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2024. Dopo la volata di ieri oggi si torna a salire con una frazione di media montagna, con arrivo a Sappada, che anticipa la grande battaglia finale sul Monte Grappa. Giornata non scontata, ma che potrebbe anche rivelarsi ideale per una fuga da lontano.

Si parte da Mortegliano per arrivare a Sappada dopo 157 km. Primi settanta chilometri piatti, poi una trentina in falsopiano tendente all’insù fino ad arrivare alle pendici del letteralmente tremendo Passo Duron. Sono appena 4 chilometri e 400 metri, ma che non lasciano mai un attimo di respiro; pendenza media del 9.7%, con un picco del 18% sulle prime rampe. Superata questa prima esigente difficoltà discesa e salita verso il GPM di terza categoria di Sella Valcalda. Dallo scollinamento mancheranno 52 km al traguardo, si affronterà una nuova breve discesa prima di tornare a salire. Ultima asperità di giornata che condurrà a Cima Sappada, con il GPM che in tutto comprende 8,5 km al 4.7%, ma la vera differenza si farà negli ultimi 3 km. Dall’ultimo scollinamento saranno 7 i chilometri ancora da percorrere, tutti prevalentemente in discesa.

Si arriva a casa di una campionessa del mondo come Lisa Vittozzi, e il finale sembra disegnato alla perfezione su un due volte iridato come Julian Alaphilippe. Premessa, è una tappa di media montagna e la fuga dovrebbe arrivare, se invece ci saranno altre compagini che, quasi inspiegabilmente, in gruppo tengono aperta la corsa, allora il favorito diventa senza dubbio ancora Tadej Pogacar, che andrebbe a fare la storia eguagliando i successi in Maglia Rosa di Eddy Merckx. Difficile che si muovano gli uomini di classifica sull’ascesa finale, anche se Ben O’Connor ha vissuta una giornata negativa l’altro ieri, e o potrebbe voler riprendere il tempo perso o rischia di sprofondare ancora in classifica. Antonio Tiberi sta bene, è in crescita di condizione, ma potrebbe salvare la gamba per provare qualcosa nella tappa decisiva di sabato. Indubbiamente il doppio Monte Grappa potrebbe tenere bloccata la corsa, e regalare alla fuga un’altra possibilità.

sono 157 i chilometri da percorrere per la carovana quest'oggi dalla partenza di Mortegliano all'arrivo di Sappada. Una giornata difficile da pronosticare, con la fuga che potrebbe andare a buon fine ma dietro qualcosa succederà quasi sicuramente. Partenza ufficiale prevista per le 13.10