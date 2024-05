LIVE F1, GP Monaco 2024 in DIRETTA: la Ferrari cerca risposte a Montecarlo e porta altri aggiornamenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2024.

Si arriva nel Gran Premio più discusso della stagione: Montecarlo si ama o si odia. Il circuito cittadino affascinante, ma anche laddove in cui è estremamente difficile sorpassare. Ferrari che si presenta con ulteriori aggiornamenti dopo il weekend di Imola che era partito bene, ma che è stato negativo soprattutto in qualifica. Qualifica che sarà fondamentale visto il tracciato: una pole nel Principato avvicina quanto mai la vittoria alla domenica.

Si arriva da due gare estremamente tirate: a Miami Lando Norris ha posto fine al dominio di Max Verstappen, mentre l’olandese è riuscito a tornare a vincere a Imola, contenendo il ritorno dell’inglese negli ultimi giri e riuscendo a precederlo per appena sette decimi. Ferrari che potrebbe trovarsi bene in un circuito con curve più lente, mentre si trova peggio nelle curve più veloci come a Imola: Leclerc in casa cercherà di sfatare il tabù.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Monaco, ottavo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 2024. Alle 13.30 le FP1, alle 17.00 le FP2. Buon divertimento.