Sport in tv oggi (lunedì 6 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 6 maggio, una nuova settimana di sport comincia con una giornata relativamente soft che presenta però comunque degli eventi degni di nota anche in chiave azzurra. In evidenza soprattutto il Preolimpico Europeo di tiro con l’arco a Essen, con Mauro Nespoli approdato ai quarti di finale e pienamente in lizza per uno dei tre pass olimpici individuali non nominali a disposizione.

Dopo i primi fuochi d’artificio del weekend inaugurale, il Giro d’Italia prosegue sempre in Piemonte con una terza tappa (da Novara a Fossano) riservata presumibilmente ai velocisti. Al Crucible Theatre di Sheffield si conclude inoltre la finale dei Mondiali di snooker tra l’inglese Kyren Wilson (in vantaggio 11-6 dopo due sessioni) ed il gallese Jak Jones.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 6 maggio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 6 maggio

10.00 Tiro con l’arco, Preolimpico Europeo: fasi finali – Diretta streaming su archery+

13.00 Ciclismo, Giro d’Italia: terza tappa – Diretta tv su Rai Sport (fino alle 14.00), Rai 2 (dalle 14.00 in poi) ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

13.45 Snooker, Mondiali: finale – Diretta tv su Eurosport 2 (sessione pomeridiana) ed Eurosport 1 (sessione serale, dalle 19.45), live streaming su Eurosport.it, discovery+, Sky Go, Now e DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Fiorentina-Juventus – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Salernitana-Atalanta – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Napoli – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Manchester United – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Ligue 1: Lille-Lione – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Lunedì 6 maggio

10:00 TennisMania Speciale Madrid Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo.

19:05 Motors2u con Franco Nugnes: direttore di Motorsport.com. Conducono: Alessandro Passanti, Alice Liverani e Michele Cassano.

20:20 Sail2u con Michele Tognozzi: Fare Vela. Conduce: Stefano Vegliani.

21:00 Sport&Go2u con Marco Beltrami: Fanpage. Conducono: Alessandro Aita e Giandomenico Tiseo.