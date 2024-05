LIVE Tiro con l’arco, Preolimpico Europeo 2024 in DIRETTA: l’Italia a caccia dei pass individuali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara per ciò che riguarda il Preolimpico Europeo di tiro con l’arco in corso ad Essen (Germania), evento che precede gli Europei in programma dall’8 al 12 maggio nella città teutonica. Nella giornata di oggi si assegnano i tre pass individuali per genere messi a disposizione per il torneo in programma in Germania, con l’Italia che spera di arpionare la carta olimpica individuale al maschile.

L’Italia è presente a questa due giorni in Germania con i soli uomini. Presenti sul suolo tedesco Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi. Nel ranking round andato in scena ieri mattina, il veterano azzurro si è classificato in terza posizione, qualificandosi direttamente ai sedicesimi, mentre i due giovani italiani sono dovuti passare per le vie dei 32mi. Questi ultimi non sono riusciti ad arpionare i quarti di finale, al contrario di Nespoli che quindi sarà l’unico italiano in gara quest’oggi.

Nespoli affronterà ai quarti di finale l’ucraino Mykhailo Usach, con all’orizzonte un’eventuale semifinale con il vincente del match tra il neerlandese Senna Roos ed il britannico Conor Hall. Per garantire il pass all’Italia, Nespoli non dovrà essere preceduto da atleti provenienti da più di due nazioni differenti. Sono in corsa per le tre quote individuali maschili Paesi Bassi e Slovenia (con due rappresentanti), Svizzera, Italia, Ucraina e Gran Bretagna con un unico atleta.

L'avvio dei quarti femminili (senza italiane in gara) è previsto per le 10.00, mentre la prova maschile avrà inizio a partire dalle 14.00.