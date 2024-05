LIVE Giro d’Italia 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tocca ai velocisti, Milan sfida Merlier e Kooij

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CLASSIFICA GENERALE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa del Giro d’Italia 2024. Saranno 166 i chilometri da percorrere da Novara a Fossano, che potrebbe rappresentare la prima occasione per i velocisti presenti nella Corsa Rosa.

Il finale comunque non è da sottovalutare, con i treni dei velocisti che dovranno farsi trovare pronti per sfruttare al meglio questa chance e dovranno gestire al meglio il tratto al 4% prima degli ultimi tre chilometri. Potrebbe anche essere il trampolino di lancio per chi vuole provare una fuga in solitaria.

Grandissima attesa per Jonathan Milan, ma lo sprinter azzurro avrà grandissimi avversari da battere come Tim Merlier, Olav Kooij, Fernando Gaviria, Fabio Jakobsen, Kaden Groves e Caleb Ewan. Attenzione anche ad un Filippo Ganna, che potrebbe anche essere della partita per giocarsi la vittoria in volata.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2024, 166km da Novara a Fossano. La corsa scatterà alle 13.25, buon divertimento e buon ciclismo a tutti!