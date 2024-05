Sport in tv oggi (lunedì 20 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Comincia una nuova settimana di sport, e questa volta è particolarmente ricca di eventi in virtù di una contingenza decisamente fortunata. Ma andiamo a vedere cosa offre questo lunedì, che pure è privo del Giro d’Italia (ma ha la Ronde van Limburg).

Inevitabile il fatto che, in questa situazione, il tennis resti a fare il padrone della festa, con quattro tornei tra ATP e WTA e l’inizio delle qualificazioni al Roland Garros. Ma lo sport della racchetta per eccellenza non è l’unico in scena oggi.

Tanta, infatti, la parte internazionale odierna: gli Europei di tiro a volo, il Preolimpico di canottaggio e i Mondiali di judo creano un più che valido panorama di eventi con anche alcune chance di avere dell’Italia protagonista.

Ma gli sport di squadra non smettono di avere rilievo, anzi. In particolare, vedremo sì parecchio calcio, ma anche una decisiva gara-5 dei quarti di finale dei playoff scudetto nel basket, quella tra Venezia e Reggio Emilia. Di seguito il panorama televisivo sportivo di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 20 maggio

8:30 Tiro a volo, Europei – Diretta streaming su esc-shooting.livetodayall.com

9:00 Canottaggio, Preolimpico a Lucerna (Svizzera) – Diretta streaming su worldrowing.com

10:00 Judo, Mondiali (Eliminatorie) – Diretta tv: Final Block su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Diretta streaming su Judo TV, eurosport.it e discovery+

10:00 Tennis, Roland Garros (Francia): Qualificazioni – Diretta streaming su eurosport.it e Discovery+

All’interno: Napolitano (ITA) [18]-Prizmic (CRO) – 1° match sul Court 3

Agamenone (ITA)-Thiem (AUT) [11] – 2° match sul Court Suzanne Lenglen

Travaglia (ITA)-Zeppieri (ITA) [31] – 2° match sul Court 11

Gigante (ITA) [28]-Gueymard Wayenburg (FRA) [WC] – 3° match sul Court 14

Bellucci (ITA)-Martineau (FRA) – 4° match sul Court 3

11:00 Tennis, ATP 250 Lione (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e streaming su SkyGo e Now

11:00 Tennis, WTA 500 Strasburgo (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e streaming su SkyGo e Now

11:30 Tennis, ATP 250 Ginevra (Svizzera) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Cobolli (ITA)-Karatsev – 3° match sul Centrale

13:00 Tennis, WTA 250 Rabat (Marocco) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Plus e streaming su SkyGo e Now

All’interno: Brancaccio (ITA) [Q]-Wang (CHN) [6] – 1° match sul Campo 1

Cocciaretto (ITA) [7]-Kabbaj (MOR) [WC] – 2° match sul Centrale

Rosatello (ITA) [Q]-Yuan (CHN) [1] – 3° match sul Centrale

15:00 Ciclismo, Ronde van Limburg (Hasselt-Tongeren, 195,6 km) – Diretta tv su Eurosport 1 e streaming su eurosport.it, Discovery+ e DAZN

15:30 Calcio, Bundesliga femminile: Colonia-Eintracht Francoforte – Diretta streaming su DAZN

15:30 Calcio, Bundesliga femminile: Wolfsburg-SGS Essen – Diretta streaming su DAZN

15:30 Calcio, Bundesliga femminile: Bayer Leverkusen-Werder Brema – Diretta streaming su DAZN

15:30 Calcio, Bundesliga femminile: Hoffenheim-Bayern Monaco – Diretta streaming su DAZN

16:00 Judo, Mondiali (Final Block) – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e streaming su RaiPlay, SkyGo, Now, Eurosport.it e discovery+

18:30 Calcio, Serie A, 37a giornata: Salernitana-Verona – Diretta tv su ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su DAZN

20:30 Calcio, Semifinale andata Playoff Serie B: Palermo-Venezia – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 251 e streaming su DAZN

20:45 Basket, Serie A, Gara-5 Quarti playoff: Umana Reyer Venezia-Unahotels Reggio Emilia – Diretta tv su DMAX e streaming su eurosport.it, Discovery+ e DAZN

21:00 Basket, Serie A2, Gara-2 Semifinali playoff: Trapani Shark-Tezenis Verona – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

20:45 Calcio, Serie A, 37a giornata: Bologna-Juventus – Diretta tv su ZONA DAZN (214 Sky) e streaming su DAZN