LIVE Canottaggio, Preolimpico 2024 in DIRETTA: si entra nel vivo con semifinali e ripescaggi

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata del preolimpico di canottaggio di Lucerna (Svizzera). Sulle acque elvetiche si entra nel vivo con semifinali e ripescaggi degli equipaggi che sognano la carta Olimpica. Due le imbarcazioni azzurre che proveranno a proseguire verso le fasi finali che porteranno dritti a Parigi 2024.

Ad inizio di giornata spazio al singolo maschile senior con Davide Mumolo impegnato nel primo quarto di finale, poi alle 10.48 Valentina Rodini e Federica Cesarini torneranno a remare per il ripescaggio del doppio pesi leggeri femminile. Le azzurre dovranno piazzarsi tra le prime quattro per avanzare in finale, e si giocheranno l’accesso all’ultimo atto con Indonesia, Uzbekistan, Australia, Svizzera e Spagna.

In tutte le specialità verranno assegnati due pass per le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, con una regola che contraddistingue il canottaggio rispetto ad altri sport. La composizione degli equipaggi potrà infatti variare soltanto per ragioni mediche, ragion per cui i componenti delle imbarcazioni che usciranno dal preolimpico di Lucerna saranno confermati ai Giochi di Parigi.

La seconda giornata del torneo preolimpico di canottaggio inizierà alle 9.00. Non è prevista alcuna diretta TV, mentre lo streaming sarà accessibile su worldrowing.com.