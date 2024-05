LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Toniolo e Manzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali 2024 di judo. Dopo una prima giornata trionfale per l’Italia si torna sul tatami ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) per i tornei di categoria -57 kg femminile, -66 kg e -73 kg maschili.

L’Italia riparte dalla testa del medagliere conquista grazie al successo di Odette Giuffrida nei -52 kg e l’argento di Assunta Scutto nei -48 kg. La formazione azzurra proverà ad ampliare il proprio bottino con 5 atleti al via dei tornei odierni.

L’unica donna in gara è Veronica Toniolo, numero dieci del ranking mondiale. L’azzurra è reduce dal terzo posto ottenuto ad inizio Maggio nel Grand Slam di Dushanbe (Tagikistan) che le ha permesso di ipotecare la qualificazione ai Giochi Olimpici. L’italiana esordirà ai sedicesimi contro la vincente tra Maysa Pardayeva e Momo Tamaoki.

Nei tornei maschili l’Italia schiera due atleti per categoria. Nei -66 kg saranno al via Elios Manzi e Matteo Piras, reduci dall’ottimo risultati degli Europei dove i due si sono affrontati nella finale per il bronzo. I due esordiranno rispettivamente contro Matej Poliak e Iago Abuladze. Nei -73 kg ci saranno Manuel Parlati e Giovanni Esposito. Il primo inizierà il torneo ai sedicesimi contro il vincente di Kvantidze-Demirel, mentre il secondo affronterà nei trentaduesimi Chol Gwang Kim.

La seconda giornata dei Mondiali 2024 di judo inizierà alle 08.30 con le fasi eliminatorie, che saranno trasmesse in streaming su Judo TV. Il blocco delle finali invece inizierà alle 16.00 e sarà visibile in TV su Sky Sport Arena e Rai Sport ed in streaming su Sky Go e Rai Play.