Sonego-Zhang, Roland Garros 2024: orario, dove vederlo in tv, streaming

Domani, mercoledì 29 maggio, Lorenzo Sonego affronterà il cinese Zhizhen Zhang nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2024. Il piemontese sarà sul campo-12 a partire dalle ore 11.00 e si prospetta una sfida insidiosa contro il tennista asiatico in ascesa. L’azzurro sarà chiamato a una conferma dopo la bella vittoria all’esordio contro il francese Ugo Humbert.

Al cospetto di un giocatore qualificato come il transalpino, si è vista la miglior versione dell’anno di Sonego, specialmente nella combinazione servizio-dritto. Colpi che saranno fondamentali per piegare Zhang, non irresistibile dal lato del dritto, ma molto convincente invece con il rovescio. Da capire anche quali saranno le condizioni di gioco, vista la pioggia di questi giorni a Parigi.

C’è un solo precedente tra i due che però non fa troppo testo. Ci si riferisce alla sfida sull’erba di Eastbourne, vinta dal cinese con il punteggio di 7-6 (4) 6-3. Sul rosso vedremo quale sarà l’interpretazione dei due e si spera che Sonego esprima quanto di buono si è descritto contro Humbert, dando seguito all’avventura nel Major.

La partita tra Lorenzo Sonego e Zhizhen Zhang, valida per il secondo turno del Roland Garros 2024, andrà in scena domani sul campo-12 di Parigi e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-ZHANG ROLAND GARROS 2024

Mercoledì 29 maggio

Court 12 – Ore: 11:00

– Lorenzo Sonego vs Zhizhen Zhang

– Yafan Wang vs Dayana Yastremska

PROGRAMMA SONEGO-ZHANG ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport