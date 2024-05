Roland Garros 2024, Sara Errani accede al tabellone principale! Si fermano al turno decisivo Vavassori e Maestrelli

Giornata in chiaroscuro per gli ultimi italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros 2024 di tennis: nel tabellone cadetto femminile fa festa Sara Errani, che accede al main draw, mentre tra gli uomini si fermato al turno decisivo Andrea Vavassori e Francesco Maestrelli.

Sara Errani, numero 1 del seeding cadetto, deve ricorrere ad un doppio tiebreak per avere ragione dell’ostica romena Elena Gabriela Ruse: servono due ore e nove minuti di gioco all’azzurra per piegare l’avversaria, sconfitta con il punteggio di 7-6 (8) 7-6 (4).

Andrea Vavassori viene invece battuto dal tedesco Henri Squire, vittorioso per 6-3 3-6 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco. L’azzurro cede il primo set, ma poi domina il secondo parziale e sembra volare anche nel terzo, ma sul 4-2 si spegne la luce ed il teutonico infila quattro game consecutivi e ribalta la contesa.

Francesco Maestrelli viene infine superato dal kazako Mikhail Kukushkin, numero 25 del seeding cadetto, il quale si impone per 6-4 6-7 (4) 6-3 in due ore e 43 minuti. Il tennista italiano parte male nel primo set e non rimonta, mentre nella seconda partita recupera e poi domina il tiebreak, infine la frazione decisiva vede l’allungo definitivo del kazako con un break giunto nell’ottavo game.