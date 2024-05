Prosegue la crisi di Novak Djokovic: fuori in semifinale contro Machac a Ginevra

Novak Djokovic continua a non convincere: il 2024 finora è stato decisamente negativo per il serbo e non riesce a svoltare neppure a Ginevra. Il numero 1 del mondo, che dovrà raggiungere almeno la semifinale a Parigi per mantenere la leadership (e vedere cosa farà Sinner), è stato sconfitto in semifinale nell’ATP 250 svizzero da Tomas Machac con il punteggio di 6-4, 0-6, 6-1.

Djokovic che aveva cominciato anche discretamente il match, riuscendo a trovare il break grazie a una buona profondità e continuità in risposta, scappando così sul 4-1. Ma da qui in avanti sono cominciati i dolori per il 24 volte campione Slam: tanti errori, arriva male sulla palla, sembra sempre in affanno e in sofferenza, oltre che messo male con gli appoggi. Machac così ne approfitta e con cinque giochi di fila si aggiudica per 6-4 il primo set.

Nella pausa tra primo e secondo set Djokovic sembra moribondo, gli danno una pastiglia per cercare di recuperare energia e tono e nel secondo parziale gli errori finalmente calano, Machac sbaglia tanto e il serbo così gli infligge un bagel. Il ceco però torna a esprimere il suo miglior tennis nel terzo, quando ottiene immediatamente il break, difende il suo turno di battuta sul 2-1 e porta in fondo addirittura un 6-1, con un ulteriore crollo da parte di Djokovic nel finale di partita, anche dal punto di vista fisico.

Djokovic che ha offerto una prestazione davvero insufficiente al servizio: solo il 34% di punti vinti con la seconda palla e appena 38 punti su 60 con la prima. Machac che è stato più continuo con la seconda: 48% di punti.