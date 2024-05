Come cambia il tabellone di Sinner al Roland Garros: fuori Norrie e Jarry, già tutto rivoluzionato

Non si è ancora concluso il primo turno del tabellone principale di singolare maschile del Roland Garros 2024 di tennis, ed il cammino dell’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del mondo e per questo accreditato della seconda testa di serie, è già molto cambiato.

Nel primo turno l’azzurro ha eliminato nettamente lo statunitense Christopher Eubanks ed al secondo turno affronterà il transalpino Richard Gasquet. Ai sedicesimi non ci sarà lo scontro con una testa di serie, in quanto il britannico Cameron Norrie, numero 32, è stato eliminato: l’eventuale sfida sarà con uno tra l’elvetico Stan Wawrinka ed il russo Pavel Kotov.

All’altezza degli ottavi di finale per Jannik Sinner è saltata la possibile sfida contro il cileno Nicolas Jarry, numero 16 del seeding, anch’egli fuori all’esordio, e così il più accreditato per un eventuale scontro con l’azzurro è diventato l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 20. Occorrerà attendere almeno i quarti di finale per una sfida con un top ten della classifica mondiale, che sulla carta dovrebbe essere il polacco Hubert Hurkacz, numero 8 del seeding, il quale per dovrà fare attenzione al numero 10, il bulgaro Grigor Dimitrov.

Si preannuncia una sfida tutta da godere quella potenziale all’altezza della semifinale, contro l’iberico Carlos Alcaraz, numero 3, inserito nella parte bassa del tabellone, mentre l’eventuale finale contro la testa di serie numero 1, il serbo Novak Djokovic, arriverebbe con Sinner già certo di issarsi in ogni caso in vetta al ranking ATP a partire da lunedì 10 giugno.