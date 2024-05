Pallanuoto femminile, Padova piega Rapallo per 12-8 nel primo match delle semifinali play-off

E’ iniziata la post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: la Plebiscito Padova vince per 12-8 la prima sfida della serie al meglio delle tre partite delle semifinali play-off contro il Rapallo. Le venete si portano dunque ad un successo dall’accesso alla finale scudetto.

Nel primo quarto le patavine mettono subito le cose in chiaro, sfoderando un parziale di 4-1 che sembra indirizzare subito il match, ma le liguri rispondono nella seconda frazione ribaltando la contesa, mettendo a segno un 5-1 in otto minuti che porta lo score sul 5-6 a metà gara.

Nel terzo tempo, però, le ospiti pagano lo sforzo della rimonta, mentre la reazione delle padrone di casa è veemente e si traduce in un parziale di 4-0 che porta le squadre sul 9-6 ad otto minuti dal termine. Nell’ultimo quarto la Plebiscito controlla senza problemi e porta a casa la sfida sul punteggio di 12-8.

TABELLINO

CS PLEBISCITO PADOVA-RAPALLO PN 12-8

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle, B. Cassara’ 2, M. Schaap 6, E. Queirolo 3, A. Casson, A. Millo, A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato 1, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan. All.: Posterivo.

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta 2, U. Gitto 2, A. Milicevic, C. Marcialis, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 1, D. Vomastkova, R. Bianconi 2, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso 1. All.: Antonucci.

Arbitri: Carmignani e Navarra.

Note – Parziali: 4-1, 1-5, 4-0, 3-2. Spettatori 300 circa. Superiorità numeriche: Padova 2/9, Rapallo 0/3. Schaap (P) ha fallito un rigore a 1.16 del secondo tempo (parato da Caso). Bianconi (R) ha fallito un rigore (palo) a 5.10 del secondo tempo. Uscita per limite di falli Marcialis (R) nel secondo tempo. Posterivo (P) ammonito per proteste nel quarto tempo. Zanetta (R) uscita per limite di falli nel quarto tempo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali PLAY OFF

1^ Giornata – venerdì 3 maggio 2024

19:30 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 12-8 (Serie 1-0)

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

16:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale di Nesima

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

14:30 BRIZZ NUOTO – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – U.S. L. LOCATELLI GENOVA Bogliasco (GE) – Piscina Comunale “G. Vassallo”

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.