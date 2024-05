Pallanuoto: si salva l’Olio di Calabria Igp Cosenza PN, US L. Locatelli Genova battuta nella sfida decisiva dei playout

Non solo lo scudetto si è deciso alla bella. Gara-3 anche per la finale dei playout per la Serie A1 di pallanuoto al femminile: appuntamento in Calabria dove le padrone di casa dell’Olio di Calabria Igp Cosenza PN sono riuscite ad imporsi per 18-12 sull’US L. Locatelli Genova.

Battaglia nei primi due quarti, Ermakova si scatena con le sue cinque reti e nel terzo quarto c’è la fuga per la squadra di casa che trova un parziale di 5-1 che chiude l’incontro. Calabresi che resteranno in Serie A1, liguri che retrocedono in A2.

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN-US LUCA LOCATELLI GENOVA 18-12

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad 3, E. Salcedo, A. Manna, C. Malluzzo, F. Morrone 3, E. Ermakova 5, C. Sesti 1, S. Zaffina 3, A. Mandelli 3, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. F. fasanella

US LUCA LOCATELLI GENOVA: S. Stasi, E. Bianco 5, M. Canepa, A. Banchi, V. Ravenna, G. Sponza, M. Minuto 4, C. Nucifora, I. Rossi 2, N. Magaglio 1, G. Cappello, L. Polidori 1, M. Lombardo, C. Padula. All. A. della zuana

Arbitri: Paoletti e Alfi

Note

Parziali: 3-3 4-4 5-1 6-5 Uscite per limite di falli Malluzzo (C) nel terzo tempo, Morrone (C), Nucifora (G) e Ravenna (G) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Cosenza PN 7/14 + tre rigori, Locateli Genova 4/13 + tre rigori. Stasi (G) para due rigori a Morrone (C) nel primo tempo.