Qualificazioni Mondiali calcio 2026: sorteggiati i gironi, l’Italia ha una doppia opzione. Se batte la Germania…

A Zurigo (Svizzera) si è svolto il sorteggio dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio. Le 54 Nazionali hanno conosciuto il proprio destino, si sono formati dodici gruppi (sei da cinque squadre e sei da quattro squadre): le vincitrici di ogni raggruppamento staccheranno il pass per la rassegna iridata che si disputerà tra USA, Canada e Messico, mentre le seconde classificate e quattro compagini provenienti dalla Nations League disputeranno un doppio turno di playoff che metterà in palio gli ultimi biglietti per la manifestazione.

Nei gruppi da quattro squadre ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che riusciranno a qualificarsi alle semifinali della Nations League, ovvero quelle che vinceranno i quarti di finale in programma a marzo (l’Italia incrocerà la Germania in una sfida andata-ritorno). Le otto squadre che disputeranno i quarti di Nations League sono “sospese”, inserite dunque in un gruppo da quattro e in un gruppo da cinque: in base all’esito del quarto di finale della Nations League sapranno quale sarà il loro destino.

L’Italia, che vuole tornare a giocare i Mondiali dopo aver saltato le ultime due edizioni, ha dunque due opzioni: se batterà la Germania nella doppia sfida di marzo finirà nel gruppo A dove incrocerebbe la Slovacchia, l’Irlanda del Nord e il Lussemburgo; se dovesse perdere con i teutonici affronterebbe l’insidiosa Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

In caso di successo contro i tedeschi, dunque, il raggruppamento sarebbe tutt’altro che proibitivo: le tre rivali di turno sono decisamente abbordabili per gli uomini di Luciano Spalletti. Un’eventuale eliminazione a marzo, però, spedirebbe gli azzurri in un girone ostico contro gli scandinavi guidati da Haaland, ma le altre tre rivali sono sulla carta decisamente inferiori.

L’Inghilterra è finita nel gruppo K con Serbia e Albania, la vincente di Francia-Croazia non dovrà sottovalutare Ucraina e Scozia, la vincente di Spagna-Olanda dovrà stare attenta a Turchia e Georgia, la vincente di Portogallo-Danimarca affronterà Ungheria e Irlanda. Il gruppo H con Austria, Romania, Bosnia Erzegovina e il gruppo B con Svizzera, Svezia, Slovenia appaiono quelli di minore qualità, mentre il Belgio sarà favorito nel gruppo J con Galles e Macedonia del Nord. Alle perdenti di Portogallo-Danimarca e Francia-Croazia non è andata malissimo: nel primo caso ci saranno Grecia e Scozia, nel secondo Cechia e Montenegro. La perdente di Spagna-Olanda dovrà fare i conti con Polonia e Finlandia.

SORTEGGIO QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

GRUPPO A: Vincente Italia/Germania, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo.

GRUPPO B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo.

GRUPPO C: Perdente Portogallo/Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia.

GRUPPO D: Vincente Francia/Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaijan.

GRUPPO E: Vincente Spagna/Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria.

GRUPPO F: Vincente Portogallo/Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia.

GRUPPO G: Perdente Spagna/Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta.

GRUPPO H: Austria, Romania, Bosnia Erzegovina, Cipro, San Marino.

GRUPPO I: Perdente Italia/Germania, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia.

GRUPPO J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakhstan, Liechtenstein.

GRUPPO K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra.

GRUPPO L: Perdente Francia/Croazia, Cechia, Montenegro, Far Oer, Gibilterra.