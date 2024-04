Pallanuoto, la Pro Recco passa nel finale a Marsiglia e si qualifica alla Final Four di Champions League!

Vittoria nel finale, soffertissima e pesantissima, perché vale la qualificazione alla Final Four, quella ottenuta dalla Pro Recco nel quarto turno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i liguri passano in casa dei transalpini del Marsiglia per 10-12.

I campioni d’Italia e d’Europa si portano a +8 proprio sui francesi, rendendosi così irraggiungibili a due turni dal termine, festeggiano il passaggio del turno e restano da soli al comando del Girone A con 11 punti, uno in più della compagine serba del Novi Beograd.

Vincere il raggruppamento significherebbe per la Pro Recco incontrare, nella Final Four prevista a Malta dal 5 al 7 giugno, in semifinale la seconda del Girone B, le cui gerarchie al momento sono ancora di difficile lettura, dato che l’unica cosa certa è l’eliminazione del Brescia.

Nel primo quarto è Kakaris a portare in vantaggio la Pro Recco dopo quasi 5′, poi negli ultimi 30″ arrivano dapprima il pareggio dei transalpini e poi il nuovo vantaggio dei liguri con Hallock, con la compagine italiana che arriva al primo intervallo sull’1-2. Nella seconda frazione i francesi in meno di due minuti ribaltano il match e si portano sul 3-2, ma Zalanki sigla il 3-3 con cui si arriva a metà gara.

Il terzo periodo vive di un continuo botta e risposta tra le due compagini, con il Marsiglia per quattro volte in vantaggio e la Pro Recco capace di pareggiare in altrettante occasioni, fino al 7-7 con cui si arriva alla terza pausa.

Nell’ultimo quarto Cannella riporta in vantaggio la Pro Recco, ma i padroni di casa pareggiano. Il primo break del match porta la firma di Condemi e Cannella, ma il Marsiglia si riporta sul 10-10. A ruota Hallock restituisce il minimo vantaggio agli ospiti, poi è Di Fulvio a 58″ dal termine a chiudere il match con il gol del definitivo 10-12.

Francesco Di Fulvio commenta al sito ufficiale della Pro Recco il successo odierno: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo della qualificazione, che ci permetterà di avere un finale di stagione un po’ più tranquillo, perché dobbiamo lavorare anche a livello fisico in queste settimane“.

Prosegue l’azzurro: “Oggi è venuto fuori il gruppo, sapevamo che sarebbe stato complicato uscire dalla vasca del Marsiglia con la vittoria, per loro era l’ultima spiaggia per qualificarsi: siamo stati bravi, abbiamo tenuto un’ottima difesa nei primi due tempi, poi abbiamo concesso qualcosa in più, ma alla fine è uscito lo spirito di questa squadra“.

TABELLINO

Marsiglia-Pro Recco 10-12

Marsiglia: Lazovic, Angyal 1, Crousillat 4, Spaic, Prlainovic 1, T. Vernoux, Vanpeperstraete, Marion Vernoux, Manhercz 3, Velotto, Vukicevic, Bouet 1, Hovhannisyan. All. Scepanovic.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 2, Cannella 2, Younger, Fondelli, N. Presciutti, Echenique, F. Condemi 1, Kakaris 2, Iocchi Gratta, Hallock 3, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Stavridis (Grecia) e Teixido (Spagna).

Note – Parziali: 1-2, 2-1, 4-4, 3-5. Superiorità numeriche: Marsiglia 5/18, Pro Recco 1/9. Rigori: Marsiglia 1/1, Pro Recco 2/3. Usciti per limite di falli: Younger (PR), Vanpeperstraete (M), Presciutti (PR), Fondelli (PR), Echenique (PR) e Manhercz (M) nel quarto tempo.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 4a giornata

Gruppo A

Jadran Split (Croazia)-Novi Beograd (Serbia) 10-15

CN Marseille (Francia)-Pro Recco 10-12

Classifica

Pro Recco 11, Novi Beograd (Serbia) 10, CN Marseille (Francia) 3, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

AN Brescia-Barceloneta (Spagna) 5-12

Olympiacos (Grecia)-Ferencvaros (Ungheria) 10-8

Classifica

Olympiacos (Grecia) 9, Ferencvaros (Ungheria) 9, Barceloneta (Spagna) 6, AN Brescia 0.

In grassetto le qualificate alla Final Four (5-7 giugno a Malta)