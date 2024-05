Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte Catania festeggia il 24° Scudetto! Plebiscito Padova battuta 14-12 nella bella

Nella Piscina Comunale di Nesima, a Catania, gremita in ogni ordine di posti, L’Ekipe Orizzonte conquista il 24° scudetto della storia battendo la Plebiscito Padova per 14-12 nella decisiva gara 3 dell’ultimo atto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile: ribaltata la serie con le patavine in quella che potrebbe essere l’ultima partita di una sontuosa carriera per Elisa Queirolo, classe 1991.

Nel primo quarto i ritmi sono subito altissimi: ospiti avanti con Meggiato, Tabani pareggia in superiorità, poi Catania sbaglia un tiro di rigore con Marletta, sul quale Teani è brava a deviare fuori. Nuovo vantaggio ospite con Queirolo, poi le etnee ribaltano lo score con le reti di Bettini e Palmieri. Controsorpasso patavino con i gol di Millo (in superiorità) e Meggiato, ma Tabani, ancora in superiorità sigla la marcatura che vale il 4-4.

Nella seconda frazione Bacelle riporta la Plebiscito in vantaggio, ma Gagliardi con una beduina firma il nuovo pareggio dopo soli 13″. Bettini con una gran conclusione riporta in vantaggio l’Orizzonte, ma Cassarà in controfuga riequilibra lo score. In meno di due minuti il tap in vincente di Viacava, la diagonale di Bettini e la conclusione di Marletta regalano a Catania il primo break della gara nel tripudio della Nesima, ma Casson in superiorità riesce ad accorciare, con le padrone di casa che giungono a metà gara in vantaggio per 9-7.

Nel terzo periodo Padova torna subito a -1 grazie a Yaacobi, ma Catania piazza un nuovo break con le reti di Marletta, in superiorità, Longo, in parità numerica, ed ancora Marletta, questa volta a segno su rigore, per il massimo vantaggio delle etnee sul +4. Queirolo prova a tenere a galla la Plebiscito con la rete del 12-9, score con cui si entra negli ultimi otto minuti della contesa. Da segnalare l’ingresso in acqua, tra le etnee, di Tania Di Mario.

Nell’ultimo quarto le ospiti si portano a -2 con Schaap, ma Catania risponde subito col tocco vincente di Viacava su assist di Di Mario. Condorelli si supera sulla conclusione in controfuga di Schaap, ed a ruota Marletta in superiorità firma il nuovo +4 etneo. Espulsa Teani per proteste, in porta per Padova va la classe 2006 Pozzani. E’ la scossa per la Plebiscito: Schaap trova il -3 in superiorità, a seguire Millo firma il -2, ma Catania non si fa più sorprendere e vince il 24° titolo della storia in virtù del successo per 14-12.

TABELLINO

L’EKIPE ORIZZONTE-CS PLEBISCITO PADOVA 14-12 (L’Ekipe Orizzonte vince la serie per 2-1)

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, C. Tabani 2, T. Di Mario, G. Viacava 2, V. Gant, D. Bettini 3, V. Palmieri 1, C. Marletta 4, G. Gagliardi 1, M. Borisova, A. Longo 1, M. Leone, A. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli.

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle 1, B. Cassara’ 1, M. Schaap 2, E. Queirolo 2, A. Casson 1, A. Millo 2, A. Yaacobi 1, Y. Al Masri, C. Meggiato 2, V. Sgro’, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan. All. Posterivo.

Arbitri: D. Bianco e Ricciotti.

Note – Parziali: 4-4, 5-3, 3-2, 2-3. Espulsa Teani (P) per proteste nel quarto tempo. Uscita per limite di falli Meggiato (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Catania 8/13 + 2 rigori, Padova 3/9. Teani (P) para un rigore a Marletta a 2’42” del primo tempo. Spettatori: 700 circa.

SERIE A1 2023-2024 PALLANUOTO FEMMINILE

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 8-9 (Serie 0-1)

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

18:45 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE 7-12 (Serie 1-1)

3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD 14-12 (L’Ekipe Orizzonte vince la serie per 2-1)

ALBO D’ORO

1985 Volturno

1986 Volturno

1987 Volturno

1988 Volturno

1989 Volturno

1990 Volturno

1991 Volturno

1992 Orizzonte Catania

1993 Orizzonte Catania

1994 Orizzonte Catania

1995 Orizzonte Catania

1996 Orizzonte Catania

1997 Orizzonte Catania

1998 Orizzonte Catania

1999 Orizzonte Catania

2000 Orizzonte Catania

2001 Orizzonte Catania

2002 Orizzonte Catania

2003 Orizzonte Catania

2004 Orizzonte Catania

2005 Orizzonte Catania

2006 Orizzonte Catania

2007 Fiorentina WP

2008 Orizzonte Catania

2009 Orizzonte Catania

2010 Orizzonte Catania

2011 Orizzonte Catania

2012 Pro Recco

2013 Rapallo Pallanuoto

2014 Mediterranea Imperia

2015 Plebiscito Padova

2016 Plebiscito Padova

2017 Plebiscito Padova

2018 Plebiscito Padova

2019 Ekipe Orizzonte

2020 Non assegnato

2021 Ekipe Orizzonte

2022 Ekipe Orizzonte

2023 Ekipe Orizzonte

2024 Ekipe Orizzonte