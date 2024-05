Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Bogliasco restano in Serie A1. L’ultima retrocessione sarà decisa da Cosenza-Locatelli

Così come accaduto per i play-off, anche le semifinali play-out della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile si risolvono in due partite: la Brizz Nuoto passa a Cosenza per 13-14, mentre nel derby ligure il Bogliasco è corsaro a Genova contro la Locatelli per 8-12.

Le acesi e le bogliaschine festeggiano dunque la permanenza nel massimo campionato, mentre la seconda retrocessione in Serie A2, dopo quella del Como Nuoto Recoaro arrivata alla fine della regular season, verrà decisa dalla finale play-out tra Cosenza e Locatelli Genova, con le calabresi che avranno il vantaggio del fattore campo. Si giocherà al meglio delle tre partite il 15, il 18 ed eventualmente il 23 maggio.

TABELLINI

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN-BRIZZ NUOTO 13-14

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN: M. Brandimarte, L. Stavolo, M. Ciudad Herrera 4, E. Salcedo Garcia, A. Manna, C. Malluzzo 1, F. Morrone 4, E. Ermakova 1, C. Sesti, S. Zaffina 1, A. Mandelli 2, M. Le Fosse, G. Reda, V. Occhione. All. Fasanella.

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Vitaliano 1, G. Pastanella, A. Arcidiacono, M. Spampinato 1, V. Sbruzzi 3, I. Pane 2, D. Namakshtansky 2, V. Koptseva 1, M. Giuffrida 3, R. Santapaola, F. Paladino, C. Russo. All. Zilleri.

Arbitri: Guarracino e Rotondano.

Note – Parziali: 4-4, 4-3, 1-6, 4-1. Uscite per limite di falli Koptseva (B) e Mandelli (C) nel terzo tempo, Sbruzzi (B), Zaffina (C) e Sapienza (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Cosenza 5/14 + 3 rigori e Brizz 4/11 + un rigore. Giuffrida (B) fallisce un rigore (palo) dopo 3’22” del secondo tempo. Spettatori: 300 circa.

US LUCA LOCATELLI GENOVA-NETAFIM BOGLIASCO 1951 8-12

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 3, M. Canepa, A. Banchi 1, V. Ravenna 1, M. Lombardo, M. Minuto 1, C. Nucifora, I. Rossi 1, N. Magaglio, G. Cappello 1, L. Polidori, S. Stasi, C. Padula. All. Della Zuana.

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, B. Bo, P. Di Maria 3, V. Santoro 2, A. Mauceri 1, G. Millo, K. Cutler 1, R. Rogondino, B. Rosta, L. Nesti 3, M. Carpaneto, D. Spampinato, G. De Capitani, M. Paganello 2. All. Sinatra.

Arbitri: Ferrari e Cavallini.

Note – Parziali: 4-2, 2-4, 0-1, 2-5. Uscite per limite di falli Millo (B) nel terzo tempo, Ravenna (L) e Minuto (L) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: U.S L. Locatelli Genova 5/10 + 2 rigori e Netafim Bogliasco 1951 4/12. Spettatori 400 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali PLAY OUT

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

14:30 BRIZZ NUOTO – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN 13-6 (Serie 1-0)

15:00 NETAFIM BOGLIASCO 1951 – U.S. L. LOCATELLI GENOVA 15-9 (Serie 1-0)

2^ Giornata – martedì 7 maggio 2024

14:00 OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – BRIZZ NUOTO 13-14 (La Brizz Nuoto vince la serie 2-0)

21:30 U.S. L. LOCATELLI GENOVA – NETAFIM BOGLIASCO 1951 8-12 (Il Bogliasco 1951 vince la serie 2-0)

Finale PLAY OUT

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – U.S. L. LOCATELLI GENOVA

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

U.S. L. LOCATELLI GENOVA – OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN

Eventuale 3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – U.S. L. LOCATELLI GENOVA

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.