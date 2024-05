Pallanuoto femminile, la finale play-off sarà L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova

La finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile sarà tra L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova: in gara 2 delle semifinali play-off, dopo le vittorie interne ottenute nella prima sfida delle due serie, L’Ekipe Orizzonte passa ad Ostia in casa della SIS Roma per 6-11, mentre la Plebiscito Padova è corsara a Rapallo per 11-13.

Rapallo e SIS Roma si affronteranno nella sfida che metterà in palio un posto nella Champions League 2024-2025 (la perdente andrà in Euro Cup 2024-2025), mentre L’Ekipe Orizzonte e Plebiscito Padova, già qualificate alla Champions, si giocheranno lo Scudetto: entrambe le serie si giocheranno al meglio delle tre partite il 15, il 18 ed eventualmente il 23 maggio, con etnee e liguri con il vantaggio del fattore campo.

TABELLINI

SIS ROMA-L’EKIPE ORIZZONTE 6-11

SIS ROMA: C. Banchelli, M. Misiti, G. Galardi, A. Gual Rovirosa 1, C. Ranalli 1, L. Papi, D. Picozzi 1, L. Di Claudio 2, C. Nardini, S. Centanni, A. Cocchiere 1, S. Carosi, O. Sesena, A. Aprea. All. Capanna.

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 1, C. Tabani, G. Viacava, V. Gant, D. Bettini 1, V. Palmieri 1, C. Marletta 4, G. Gagliardi, M. Borisova 1, A. Longo, M. Leone 3, A. Condorelli, T. Lombardo. All. Miceli.

Arbitri: Colombo e Pinato.

Note – Parziali: 4-2, 0-3, 1-2, 1-4. Uscite per limite di falli Ranalli (R) e Viacava (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 2/14 + un rigore e L’Ekipe Orizzonte 3/6 + 4 rigori. Condorelli (O) para un rigore a Ranalli a 51″ del terzo tempo. Bettini (O) fallisce un rigore (traversa) a 4’37” del terzo tempo. Spettatori: 100 circa.

RAPALLO PN-CS PLEBISCITO PADOVA 11-13

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta, U. Gitto 1, A. Milicevic 1, C. Marcialis 3, L. Vanelo, G. Gnetti, B. Cabona, P. Kudella 1, D. Vomastkova 1, R. Bianconi 3, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso 1. All. Antonucci.

CS PLEBISCITO PADOVA: L. Teani, E. Bacelle 2, B. Cassara’ 1, M. Schaap 3, E. Queirolo 1, A. Casson 2, A. Millo 3, A. Yaacobi, Y. Al Masri, C. Meggiato, V. Sgro’ 1, A. Grigolon, E. Pozzani, F. Bozzolan. All. Posterivo.

Arbitri: Grillo e Zedda.

Note – Parziali: 2-6, 4-2, 3-4, 2-1.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE

Semifinali PLAY OFF

1^ Giornata – venerdì 3 maggio 2024

19:30 C.S. PLEBISCITO PD – RAPALLO PALLANUOTO 12-8 (Serie 1-0)

1^ Giornata – sabato 4 maggio 2024

16:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA 8-5 (Serie 1-0)

2^ Giornata – martedì 7 maggio 2024

18:45 S.I.S. ROMA – L’EKIPE ORIZZONTE 6-11 (L’Ekipe Orizzonte vince la serie 2-0)

19:30 RAPALLO PALLANUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 11-13 (Plebiscito Padova vince la serie 2-0)

Finali PLAY OFF 1°/2° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Diretta RAI Sport

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

18:45 C.S. PLEBISCITO PD – L’EKIPE ORIZZONTE Diretta RAI Sport

Eventuale 3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

18:45 L’EKIPE ORIZZONTE – C.S. PLEBISCITO PD Diretta RAI Sport

Finali PLAY OFF 3°/4° posto

1^ Giornata – mercoledì 15 maggio 2024

RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA

2^ Giornata – sabato 18 maggio 2024

S.I.S. ROMA – RAPALLO PALLANUOTO

Eventuale 3^ Giornata – giovedì 23 maggio 2024

RAPALLO PALLANUOTO – S.I.S. ROMA

Tutte le serie si giocano al meglio delle 3 partite.