Pallanuoto, Brescia battuto di misura a Budapest dal Ferencvaros in Champions League

L’AN Brescia incappa nella quinta sconfitta in altrettante gare del girone dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 di pallanuoto maschile: i lombardi vengono battuti di misura a Budapest dai padroni di casa magiari del Ferencvaros, che si impongono per 9-8.

In questo modo arrivano gli ultimi verdetti anche nel Gruppo B, dove finora era aritmetica solo l’eliminazione del Brescia: l’Olympiacos vince ai rigori in casa del Barceloneta e si porta a +4 sugli spagnoli, qualificandosi alla Final Four di Malta assieme al Ferencvaros.

Dato che la Pro Recco ed i serbi del Novi Beograd nel Girone A avevano già staccato il pass per la Final Four, prevista dal 5 al 7 giugno, restano solo da determinare gli accoppiamenti delle semifinali: la prima di ogni raggruppamento incontrerà nel penultimo atto la seconda dell’altro girone.

Nel Gruppo A la Pro Recco ha un punto di vantaggio sul Novi Beograd a due turni dal termine, mentre nel Gruppo B il Ferencvaros ha ora una lunghezza di margine sull’Olympiacos ad una sola giornata dalla conclusione. Il Brescia, invece è già certo di chiudere ultimo nel proprio raggruppamento.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024 PALLANUOTO

Quarti di finale – 5a giornata

Gruppo A

Pro Recco -Jadran Split (Croazia) domani

Novi Beograd (Serbia)-CN Marseille (Francia) domani

Classifica

Pro Recco 11, Novi Beograd (Serbia) 10, CN Marseille (Francia) 3, Jadran Split (Croazia) 0.

Gruppo B

Barceloneta (Spagna)-Olympiacos (Grecia) 18-19 dtr (13-13)

Ferencvaros (Ungheria)-AN Brescia 9-8

Classifica

Ferencvaros (Ungheria) 12, Olympiacos (Grecia) 11, Barceloneta (Spagna) 7, AN Brescia 0.

In grassetto le qualificate alla Final Four (5-7 giugno a Malta).