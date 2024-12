Pallanuoto: risultati e classifica dell’undicesima giornata. Pro Recco e AN Brescia ancora a punteggio pieno

Decima giornata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: in acqua tutte le quattordici squadre della massima serie. Proseguono il proprio cammino a punteggio pieno AN Brescia, che domina in casa sulla T Academy Olympic Roma e Pro Recco, vincitrice in trasferta in casa del Posillipo. I lombardi al momento sono al comando della graduatoria vista una partita in più giocata in settimana in vista degli incontri continentali.

Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni e la classifica aggiornata.

Undicesima giornata

Sabato 14 dicembre

AN Brescia-T Academy Olympic Roma 21-10

CC Ortigia 1928-RN Florentia 16-7

Telimar-Nuoto Catania 14-12

Roma Vis Nova Pallanuoto-RN Savona 6-12

CN Posillipo-Pro Recco Pallanuoto 8-17

Onda Forte-De Akker Team 13-20

Iren Genova Quinto-Pallanuoto Trieste 7-10

Classifica

AN BRESCIA 33

PRO RECCO WATERPOLO 30

RN SAVONA 27

DE AKKER TEAM 18

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

TELIMAR 14

PALLANUOTO TRIESTE 13

C.C. ORTIGIA 1928 12

CN POSILLIPO 12

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1