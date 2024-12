Pallanuoto: l’AN Brescia tiene il passo della Pro Recco, si completa la nona giornata

Si chiude con le ultime due partite, i posticipi della domenica, la nona giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. Era importante tenere il passo della capolista Pro Recco per l’AN Brescia e la squadra di Sandro Bovo non ha avuto problemi nell’imporsi 22-6 sul fanalino di coda Onda Forte: nove vittorie su altrettante partite per i lombardi. Nell’altro match di giornata colpaccio per il Training Academy Olympic Roma

9^ giornata

Sabato 7 dicembre

RN Florentia-Telimar 9-9

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 8-10

RN Savona-Circolo Nautico Posillipo 10-8

De Akker Team-Roma Vis Nova 14-13

Pallanuoto Trieste-Pro Recco Waterpolo 11-16

Domenica 8 dicembre

AN Brescia-Onda Forte 22-6

Training Academy Olympic Roma-CC Ortigia 1928 14-12

Classifica

AN BRESCIA 27

PRO RECCO WATERPOLO 27

RN SAVONA 24

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 18

DE AKKER TEAM 15

CN POSILLIPO 12

TELIMAR 11

R.N. FLORENTIA 11

IREN GENOVA QUINTO 10

PALLANUOTO TRIESTE 10

C.C. ORTIGIA 1928 9

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 5

NUOTO CATANIA 3

ONDA FORTE 1