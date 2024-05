Norvegia-Italia calcio femminile: data, orario, programma Qualificazioni Europei 2025, tv, streaming

Un appuntamento da non sbagliare. Venerdì 31 maggio si gioca Norvegia-Italia, terzo match valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile in scena allo Stadio Ullevaal di Olso (calcio d’inizio ore 18:00).

Un match importantissimo per le azzurre che, dopo la brillante vittoria contro i Paesi Bassi e sconfitta contro la Finlandia hanno intenzione di rimettersi in carreggiata, battendo la compagine nordica nel primo di due incontri a distanza ravvicinata (il secondo si disputerà il 4 giugno a Ferrara).

Sarà inoltre una sfida interessante per gli equilibri del gruppo 1, dove tutte le quattro squadre gravitano con 3 punti (una vittoria e una sconfitta). La Norvegia ha infatti vinto 4-0 contro la Finlandia, ma ha perso 1-0 contro l’Olanda.

La partita tra Norvegia e Italia, in programma a partire dalle 18.00 allo Stdio Ullevaal di Oslo e valida per le qualificazioni agli Europei 2025 di calcio femminile, sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

