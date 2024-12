Calcio, Soncin dopo il successo dell’Italia femminile sulla Germania: “Spirito encomiabile, non ci poniamo limiti”

Bella vittoria per l’Italia femminile in amichevole. La selezione di Andrea Soncin ha la meglio contro la Germania per 2-1 grazie ai gol di Bonfantini all’11’ e di Cantore a un quarto d’ora dalla fine che ha rotto il momentaneo pari di Rauch all’inizio della seconda frazione. Una prova di valore in vista dei prossimi Europei in Svizzera.

A Bochum c’è voluta anche un po’ di fortuna: le tedesche sono state parecchio imprecise avanti a Giuliani, che ci ha messo una pezza ad inizio secondo tempo con Buhl che successivamente sfiora il gol olimpico. Si aggiunge anche l’errore di Schuller avanti al portiere, ma le azzurre si sono dimostrate comunque ficcanti in ripartenza.

Il 2024 delle azzurre si chiude dunque nel modo migliore, conquistando una vittoria di prestigio in vista della prossima competizione continentale. Ricordiamo che al momento l’Italia è una delle nove squadre già qualificate grazie al successo nel gruppo 1 avanti ai Paesi Bassi, mentre bisognerà attendere domani per conoscere le altre sette che parteciperanno.

Il commissario tecnico commenta così il successo di Bochum: “Abbiamo fatto la partita che volevamo contro un’avversaria di grandissimo livello lo spirito è stato encomiabile, siamo contentissimi di quello che le ragazze hanno dato oggi e che stanno dando ogni giorno, anche grazie al grande lavoro dei club, per far crescere tutto il movimento. Non ci vogliamo porre limiti, il nostro percorso di crescita passa dalla consapevolezza e una gara del genere sarà molto utile per far capire alle giocatrici a cosa possono ambire“.