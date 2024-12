Calcio femminile: una buona Italia punisce la Germania in amichevole! A Bochum finisce 1-2

Un’Italia cinica punisce la Germania e trova un successo di personalità in quel di Bochum. La Nazionale di calcio femminile ha infatti battuto le teutoniche per 1-2 nel match amichevole internazionale utile per preparare al meglio i Campionati Europei 2025. Una prestazione importante per la squadra di Andrea Soncin, abile a tenere botta nei momenti più difficili approfittando dei passaggi a vuoto delle avversarie.

Attenta e lesta la compagine tricolore in avvio di primo tempo. All’undicesimo giro di orologio non a caso le azzurre firmano la rete del vantaggio con Bonfantini, furba ad approfittare dell’allucinazione delle rivali in fase di disimpegno, concretizzata con una défaillance di Linder intercettata da Cambiaghi la quale passa subito alla numero 8, molto fredda una volta ritrovatasi vìs-a-vìs con Mahmutovic.

Nove minuti più tardi ci sarà anche la chance per il raddoppio, complice la botta di Giugliano, il cui tentativo viene respinto dall’estremo difensore tedesco con una ribattuta troppo corta; ma il tap-in di Cambiaghi viene fermato proprio sulla linea di porta. Subendo l’offensiva delle avversarie senza rischiare però granché, l’Italia va dunque negli spogliatoi con il parziale di 0-1.

L’inizio della ripresa è però nel segno delle padrone di casa che trovano il pareggio al 50’ con un colpo di testa di Rauch servita da un cross sulla destra di Endemann. La Germania sente così l’odore del sangue, e tenta il tutto e per tutto poco dopo, alzando la pressione e andando per due volte vicinissima al raddoppio prima con Hoffmann, con il tiro neutralizzato da Giuliani, e ancora con Endermann, colpevole di aver sciupato tutto davanti a Giuliani.

Ma l’Italia con il passare del tempo si riorganizza e, con studiata calma, ripassa al contrattacco: al 72’ dunque Cambiaghi prova la girata di sinistro al volo trovando l’opposizione super di Mahmutovic. Al 75’ invece Sofia Cantore mette a referto la rete del sorpasso. Il portiere tedesco perde infatti palla in prossimità della sua linea di porta; la centravanti azzurra, in agguato, pressa con il supporto di Bonansea, appoggiando poi comodamente la sfera in fondo alla rete.

Le tedesche non ci stanno, e dopo appena due minuti, vanno nuovamente vicine al pareggio con un palo clamoroso di Schuller a Giuliani battuta. Le nostre ragazze giocano quindi d’esperienza, addormentano la partita, portando senza più pericoli il match fino al triplice fischio finale. Non era mai capitato che l’Italia vincesse in casa della Germania. È stata solo un’amichevole, ma potrebbe essere il segno di qualcosa di più grosso.