Serie A calcio 2024: classifica finale e verdetti. Scudetto, qualificate a Champions League ed Europa League, retrocesse in Serie B

Si è conclusa la Serie A 2023-2024 di calcio, il massimo campionato italiano ha espresso tutti i suoi verdetti al termine di questa intensa stagione. L’Inter si è laureata Campione d’Italia, i neroazzurri hanno conquistato il ventesimo scudetto della storia. I meneghini hanno dominato la seconda parte del campionato, portando a casa la seconda stella della loro storia e succedendo al Napoli nell’albo d’oro.

L’Inter giocherà nella prossima Champions League insieme al Milan (secondo in rimonta), alla Juventus (calata alla distanza dopo aver tenuto testa all’Inter nel girone d’andata), all’Atalanta (che ha tra l’altro vinto l’Europa League) e al Bologna (alla sua prima apparizione nel massimo torneo continentale da quando ha cambiato nome). La Dea supererà la Juventus al terzo posto se dovesse battere la Fiorentina nel recupero, i felsinei sono quinti.

La Roma (sesta) e la Lazio (settima) rappresenteranno l’Italia in Europa League. In Conference League ci andrà la Fiorentina se perderà la finale di Conference League contro l’Olympiakos, altrimenti i viola andranno in Europa League (ci sarebbero così tre squadre di Serie A nella seconda competizione continentale) e in Conference League ci andrà il Torino (nono in classifica). Il Napoli, che soltanto dodici mesi fa aveva festeggiato lo scudetto, chiude decimo ed è fuori dall’Europa.

Le otto squadre qualificate alle manifestazioni internazionali saranno teste di serie della prossima Coppa Italia. Inter e Milan si sono qualificate alla Supercoppa Italiana, a cui parteciperanno anche le finaliste della Coppa Italia (Juventus e Atalanta). A retrocedere in Serie B sono Frosinone, Sassuolo e Salernitana. Di seguito la classifica finale e tutti i verdetti della Serie A 2024 di calcio.

VERDETTI SERIE A CALCIO 2024: SCUDETTO, QUALIFICATE COPPE EUROPEE E RETROCESSE

SCUDETTO (CAMPIONI D’ITALIA): Inter

QUALIFICATE ALLA CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025: Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna

QUALIFICATE ALL’EUROPA LEAGUE 2024-2025: Roma, Lazio, (Fiorentina, se vince la finale di Conference League)

QUALIFICATA ALLA CONFERENCE LEAGUE 2024-2025: Fiorentina (se perde la finale di Conference League) o Torino (se la Fiorentina vince la finale di Conference League)

TESTE DI SERIE COPPA ITALIA 2023-2024 (già agli ottavi di finale): Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna, Roma, Lazio, Fiorentina.

QUALIFICATE ALLA SUPERCOPPA ITALIANA: Inter, Milan. Si aggiungono a Juventus e Atalanta provenienti dalla Coppa Italia.

RETROCESSE IN SERIE B: Frosinone, Sassuolo, Salernitana

CLASSIFICA FINALE SERIE A CALCIO 2023-2024

1. Inter 94

2. Milan 75

3. Juventus 71

4. Atalanta 69*

5. Bologna 68

6. Roma 63

7. Lazio 61

8. Fiorentina 57*

9. Torino 53

10. Napoli 53

11. Genoa 49

12. Monza 45

13. Verona 38

14. Lecce 38

15. Udinese 37

16. Cagliari 36

17. Empoli 36

18. Frosinone 35

19. Sassuolo 30

20. Salernitana 17