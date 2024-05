NBA Playoff 2024: i Boston Celtics vanno in finale di Eastern Conference, Mavericks sul 3-2

I Boston Celtics sono i primi qualificati per una delle due finali di Conference, in questo caso la Eastern. I playoff NBA vedono la franchigia del Massachusetts continuare la caccia al diciottesimo titolo della storia, e lo fanno con una vittoria molto netta sui Cleveland Cavaliers 113-98.

Rotazioni accorciate, un lento ma progressivo andare e tutto il quintetto in ottima forma: sono questi i segreti che portano i Celtics ad avere quasi sempre il controllo della situazione. In particolare, dal 40-46 in favore dei Cavaliers, arriva la fiammata che cambia la partita, con Jayson Tatum e Al Horford che spingono con le loro doppie doppie da 25 e 10 e 22 e 15 in termini di punti e rimbalzi. Non sono sufficienti per i Cavs i 33 di Evan Mobley, che fino alla fine tiene i suoi più vicini possibile. Ora l’attesa è per Indiana Pacers o New York Knicks, con questi ultimi avanti 3-2 e in campo tra 48 ore.

Quanto alla semifinale di Western Conference della notte, invece, arriva la tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 11 assist di Luka Doncic a mettere il fuoco nel serbatoio dei Dallas Mavericks, che vanno a vincere per 92-104 sul parquet degli Oklahoma City Thunder, il Paycom Center, riuscendo così ad andare sul 3-2. Partita quasi sempre in controllo per i Mavs, che riescono così a respingere anche le velleità di Shai Gilgeous-Alexander, autore di 30 punti.

Nella prossima notte solo una la sfide di scena, quella tra Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. Una serie playoff, questa, che vede i Nuggets avanti 3-2, all’interno di un quadro della postseason forse mai così combattuta.